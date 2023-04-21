إطلاق مشروع «عزيزي عنبر» في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة عزيزي، أحدث مشاريعها «عزيزي عنبر» بمنطقة الفرجان في دبي. ويضمّ المشروع المتوقع إنجازه خلال الربع الأخير من العام 2024؛ مجموعة من الاستديوهات والشقق، إضافة إلى العديد من المرافق، بما في ذلك مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم المتنوعة، والمناطق المخصصة للمشي، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامين للسباحة، ومواقف للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يقع المشروع الجديد في منطقة الفرجان التي تشهد نمواً حيوياً، مع سهولة الوصول إلى العديد من الأماكن والوجهات الرئيسية في الإمارة، بفضل اتصالها المباشر بالطريق السريع وخطوط المترو. ويتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة. ويقع ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان.

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