ارتفاع أرباح شركة نوكيا خلال الربع الأول بنسبة 32%

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات اليوم الخميس أن أرباحها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 289 مليون يورو ( 317 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت 219 مليون يورو.

وقد ارتفع العائد على السهم بنسبة 25% ليصل إلى 05ر0 يورو مقارنة بـ 04ر0 يورو منذ عام.

وقد ارتفعت المبيعات بنسبة 10% لتصل إلى 86ر5 مليار يورو مقارنة بـ 35ر5 مليارات يورو العام الماضي.

ووافق مجلس الادارة على توزيع أرباح على السهم تبلغ 03ر0 يورو للسهم.

وتوقعت الشركة أن يتراوح صافي المبيعات ما بين 6ر24 مليار يورو و 2ر26 مليار يورو، بنمو من 2% إلى 8%.

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