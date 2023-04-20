أبوظبي ودبي والسعودية تتصدر البورصات العربية الرابحة الأسبوع الماضي

المصدر: وام

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تجاوز رأس المال السوقي للبورصات العربية حاجز 4 تريليونات و148 مليارا و836 مليون دولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وفق إحصائيات صندوق النقد العربي.

وأظهرت إحصائيات صندوق النقد العربي، الصادرة في النشرة الأسبوعية لأسواق المال التي ترصد أداء 12 بورصة عربية، أن الرسملة السوقية للأسواق ارتفعت من 4.124 تريليونات دولار إلى 4.148 تريليونات درهم، بمكاسب جاوزت 24.3 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ربح نحو 8.25 مليارات دولار ليرتفع من 731.5 مليار دولار وصولا إلى 739.8 مليار دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي بنحو 2.48 مليار دولار ليصعد من 164.2 مليار دولار وصولا إلى 166.7 مليار دولار.

ووفق النشرة، زاد رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.72 تريليون دولار بمكاسب 15.9 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى 161.4 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 146.3 مليار دولار رابحاً نحو 429.9 مليون دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة مسقط سجل نحو 61.9 مليار دولار بمكاسب 221.5 مليون دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لبورصة الدار البيضاء نحو 53.8 مليار دولار، وبورصة مصر نحو 36.07 مليار دولار رابحاً أكثر من 1.27 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 30 مليار دولار، وبورصة عمان 24.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.36 مليار دولار.

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