إشغال فنادق دبي وأبوظبي يتصدر إقليمياً

المصدر: (دبي – بشار باغ)

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توقع تقرير صادر عن مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في بيانات قطاع الفنادق، أن تتجاوز نسبة إشغال الفنادق في دبي وأبوظبي 80% خلال عطلة عيد الفطر. وأوضحت المؤسسة أن القطاع الفندقي في دبي وأبوظبي، يحقق أداءً قوياً، ويتصدر مؤشرات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب بيانات المؤسسة، تصل معدلات إشغال الفنادق في دبي وأبوظبي، منذ 10 أبريل الجاري إلى 60.3% و59.7% على التوالي، على أن تتجاوز 80% في فترة عيد الفطر.

وأشار كوستاس نيكولايدس المدير التنفيذي لمؤسسة إس تي آر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «بالرغم من تباطؤ وتيرة السفر الترفيهي في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، إلا أنه يستأنف نشاطه خلال العيد، في ظل العطل الرسمية لعدة أيام، ما يسهم في ارتفاع في معدلات الإشغال».

وأشارت المؤسسة إلى أن العيد في العام الماضي، سجل ارتفاع نسبة الإشغال في دبي ابتداءً من 4 مايو بنسبة 88.8 %، بينما شهدت أبوظبي أعلى مستوى إشغال في 3 مايو 85.4 %.

وأشارت إلى أن الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أظهرت ارتفاعاً كبيراً في معدلات إشغال الفنادق خلال عيد الفطر، مقارنة بمستويات الإشغال في رمضان.

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