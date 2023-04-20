العيد في دبي جوائز وترفيه وتنزيلات

المصدر: دبي - بشار باغ

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تسجل مراكز التسوق في دبي إقبالاً كثيفاً وبمعدلات متزايدة يومياً من قبل المتسوقين والزوار استعداداً للعيد، وتشهد متاجر الملابس أكبر أعداد من الزوار وخاصة من العائلات وسط أجواء ترفيهية، مستفيدين من عروض التنزيلات والجوائز.

حملة سحوبات

وتقدم مراكز التسوق مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات في هذه الفترة بالإضافة إلى عروض خاصة لأيام العيد، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

كما أن المتسوقين في دبي على موعد مع العروض الترفيهية والموسيقية المتجولة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة في أول وثاني أيام العيد حيث يمكن الاستمتاع بعروض الحربية والعيالة التقليدية في عدد من مراكز التسوق.

وتتيح حملة سحوبات عيد الفطر 2023 فرصة الفوز بجوائز مذهلة مقابل إنفاق 200 درهم خلال ساعات العمل في أي مركز من مراكز التسوق المشاركة في الجوائز.

ومقابل كل 200 درهم ينفقها المتسوق يحصل على قسيمة سحب رقمية تؤهله للفوز بجائزة من بين العديد من الجوائز التي تبلغ قيمتها 200,000 درهم.

وستُجرى السحوبات في مواقع مختارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من احتفالات «العيد في دبي»، وسيحصل 10 فائزين على 5,000 درهم، وستة فائزين على 10,000 درهم، وستة فائزين آخرين يحصل كل منهم على 15,000 درهم.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة في العرض العربي سنتر، والغرير مول، وأوتلت مول دبي، ولولو هايبرماركت في سيليكون سنترال، ومركز مدن المجتمعي.

ومركز شروق المجتمعي، وباي أفينيو، ومجمع فيلانوفا المجتمعي، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وسوق سيرينا، ومركز تايمز سكوير، والورقاء سيتي مول، والاتحاد مول، والبرشاء مول، والبرشاء جنوب مول، وند الحمر.

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