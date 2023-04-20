68 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في رمضان

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة منذ مطلع شهر رمضان، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 68 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية للربع الأول.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.29 تريليونات درهم في 22 مارس الماضي إلى 3.36 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، آخر جلسات شهر رمضان، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و607.13 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت «الأنصاري للصرافة» و«أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة منذ مطلع رمضان بقيمة جاوزت 29.06 مليار درهم، موزعة بواقع 22.94 مليار درهم في سوق أبوظبي، و6.16 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 7.18 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 366.7 صفقة.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع خلال شهر رمضان سهم مصرف عجمان 45%، وسوق دبي المالي 28%، والخليج للملاحة 27.9%، وبنك السلام - البحرين 19%، وأملاك للتمويل 15.3%، وزاد الأنصاري للخدمات المالية 15%، وبنك الإمارات للاستثمار 14.47%.

سوق أبوظبي

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي منذ مطلع رمضان «بيانات» مع صعوده بنسبة 16.57%، وأبوظبي الإسلامي 12.86%، ومنازل 11.99%، والدار العقارية 11.04%، وكيو القابضة 8.79%، وزاد أركان 7.58%، وإشراق للاستثمار 3.36%.

وعلى المستوى اليومي، تماسك مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، في ختام جلسة أمس، عند مستوى 9633.78 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3471 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.16%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و413.56 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 375.92 مليون سهم عبر تنفيذ 17.95 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز