مكتب عائلة داليو للاستثمار يفتتح مقره الإقليمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس أن مكتب عائلة داليو (DFO)، الذي يدير الاستثمارات والمشاريع والأعمال الخيرية لعائلة داليو، قد افتتح مكتباً إقليمياً في أبوظبي. ويرتبط راي داليو، مؤسس شركة «بريدج وتر أسوشييتش»، بعلاقات عميقة وممتدة على مدى عقود مع دولة الإمارات وعملاء وشركاء آخرين في المنطقة، ويمثل هذا المكتب الجديد تطوراً طبيعياً لهذه الشراكات طويلة الأمد، والتي تواكب مرحلة تحول داليو نحو المرحلة التالية من حياته المهنية كمستثمر وفاعل خير ومعلم ومستشار.

وقال راي داليو: «لدي أكثر من 30 عاماً من العمل والعلاقات الوطيدة مع أفراد وقيادات في إمارة أبوظبي، التي شكلت مصدر إعجاب وتقدير من قبلي لهم. لقد أصبحت أبوظبي مركزاً للعديد من التطورات اللافتة في المنطقة، ومن بينها تلك التطورات التي تشهدها الإمارات والسعودية. ولهذه الأسباب فقد أسعدني اختيار أبوظبي لتكون مقراً جديداً لمكتب عائلة داليو».

وإلى جانب مكاتبها في الولايات المتحدة وسنغافورة، سيشرف مكتب عائلة داليو في أبوظبي على مجموعة من الأنشطة، من بينها استثمارات عائلة داليو وأعمالها الخيرية، وخصوصاً الشراكات الاستراتيجية حول مجالات الاهتمام المشتركة مثل، استكشاف المحيطات.

وسيتم تعزيز هذه الجهود من خلال استمرار صعود أبوظبي كمركز مالي رائد مع قطاع الخدمات المصرفية عالمية المستوى والخدمات الاستثمارية والبنية التحتية. ولدى مكتب عائلة داليو رغبة قوية في بناء شراكات استراتيجية وطويلة الأجل مع الأطراف المعنية الرئيسية في أبوظبي، حيث يهدف المكتب إلى المساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية طويلة الأجل للمنطقة بوجه عام. وسيتولى إدارة مكتب عائلة داليو في أبوظبي، فريق متنوع من المحترفين في مجالات عدة.

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