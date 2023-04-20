13 % نمو إيرادات «نتورك إنترناشيونال» في الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «نتورك إنترناشيونال» نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 13% في السنة (16% وفق نظام سعر الصرف الثابت) خلال الربع الأول من عام 2023.

ويعزى ذلك إلى التنفيذ الاستراتيجي، والأسس الاقتصادية الراسخة، وثقة المستهلكين بدولة الإمارات.

ونمت إيرادات الشركة من أعمال حلول التجار بنسبة 21% في السنة (23% وفق نظام سعر الصرف الثابت) بما يعكس نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ نمت قيمة الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة الإماراتي بنسبة تفوق 30% سنوياً، مما يؤكد قوة الاقتصاد في أكبر أسواق «نتورك إنترناشيونال»، في حين سجل الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات نمواً بنسبة 26% في السنة.

وشهد الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت (باستثناء الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات الحكومية) نمواً بنسبة 43% في السنة مع ازدياد الحجم الإجمالي لمعالجة مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36% في السنة، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الرامية إلى استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانات جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة.

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