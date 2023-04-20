عمومية «مصرف عجمان» تقر توزيع أسهم منحة بنسبة 3.5 %

المصدر: (عجمان- البيان)

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صادقت الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان، التي عقدت برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، على مقترح مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح في صورة أسهم منحة، بنسبة 3.5% من رأسمال المصرف، وذلك بإصدار عدد 73.5 مليون سهم منحة.

وناقشت الجمعية ميزانية المصرف، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي، والمصادقة على مكافأة مجلس الإدارة، وتم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصادقة عليه.

إضافة إلى تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ومدققي حسابات مصرف عجمان، عن السنة المالية 2023. وثمَن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، النجاحات المتواصلة التي يحققها المصرف، كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، وأثنى على تقدم وتنافسية المصرف، ليرتقي إلى مستويات جديدة من النمو والتميز المصرفي.

وأشار إلى أن العام المالي السابق، كان متميزاً من كافة الجوانب، وفي هذا السياق، تقدم بالتهنئة لكافة القيادات والكوادر من موظفي المصرف على جهودهم المتميزة خلال العام، معرباً عن تقديره وتثمينه للثقة التي يوليها العملاء لمصرف عجمان. وأضاف: بفضل دعم مساهمينا المستمر، وبفضل توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، فإننا مستمرون في تحقيق نجاحاتنا المتوالية على كافة الأصعدة.

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