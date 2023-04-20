«مبادلة» تستثمر في صندوق للاستثمار بالبنية التحتية في الهند

المصدر: (أبوظبي – وام)

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اكتتبت شركة كولومبيا البريطانية لإدارة الاستثمارات (BCI)، التي تدير استثمارات المعاشات التقاعدية الكندية، وشركة مبادلة للاستثمار، «مبادلة» في صندوق Cube Highways للاستثمار في البنية التحتية في الهند ليصبحا المستثمرَين الأساسيين الجديدين في الصندوق.

وأعلنت الشركة التي تدير صندوق الاستثمارات في البنية التحتية عن إدراج أسهمها العادية المكتتبة بالكامل من القطاع الخاص، والتي تبلغ قيمتها 52258.27 مليون روبية هندية (حوالي 630 مليون دولار).

ويمتلك صندوق الاستثمارات في البنية التحتية محفظة متنوعة تضم 18 من أصول الطرق ذات الرسوم والأجر السنوي، التي تمتد على مسافة 1423.60 كيلومتراً، واكتتبت BCI و«مبادلة» ومستثمرون من المؤسسات المحلية في الأسهم العادية.

وتتضمن المجموعة الأولى من الأصول التي يملكها صندوق الاستثمارات في البنية التحتية 17 من أصول الطرق ذات الرسوم التابعة للهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، وأصلاً واحداً من الطرق التي يُفرض عليها أجر سنوي، وتقع في 11 ولاية، تشمل أندرا براديش، وبيهار، وهاريانا، وجارخاند، وكارناتاكا، وكيرالا، وراجستان، وتاميل نادو، وتيلانغانا، وأوتار براديش، والبنغال الغربية.

كما وقّع صندوق الاستثمارات في البنية التحتية اتفاقية تسهيل مع بنك الدولة الهندي لسحب مئة مليار روبية هندية (حوالي 1.2 مليار دولار) واستخدامها في إعادة تمويل الدين الحالي ضمن المحفظة الأولية.

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