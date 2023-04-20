12 % نمواً متوقعاً لتحويلات الأفراد إلى خارج الإمارات 2023

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكدت مصادر صرافة محلية أن سوق التحويلات والصيرفة في الإمارات يعيش فترة من الازدهار، وذلك بفضل اجتماع عوامل عدة.

وأبرزها النمو السكاني والأداء الاقتصادي للدولة ونقل مقار عدد من الشركات العالمية، علاوة على ثقة السوق والمؤسسات باقتصاد الدولة بشكل عام. وتوقعت المصادر نمو التحويلات المالية للخارج بنسبة تتراوح من 5 إلى 7%، في شهر رمضان .

وفي نهاية موسم عيد الفطر المبارك، وبنسبة من 10 - 12% في نهاية العام الحالي بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية القدرة الشرائية القوية للدرهم مقابل باقي العملات، إضافة إلى النمو السكاني وارتفاع حجم التحويلات إلى الدول العربية والإسلامية في هذه الآونة بهدف دعم أسر المغتربين في وطنهم الأم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.5% هذا العام، ليرتفع إلى 3.9% في سنة 2024.

انتعاش

وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات، إن انتعاش الحركة الاقتصادية سينعكس نمواً على سوق التحويلات في العام الحالي ونتوقع ارتفاع حجم التحويلات بنسبة من 10 - 12% في نهاية العام الحالي بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: أسهم الأداء الاقتصادي للدولة في زيادة عدد سكان الدولة من مستثمرين وأصحاب مهارات وباحثين عن عمل للاستفادة من زيادة المشروعات وعدد الوظائف في مختلف القطاعات، علاوة على انتعاش السياحة وحركة الطيران وهذا يسهم في رفع حجم التحويلات التي ستحافظ على نمو قوي بالمقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: باحتساب الدرهم أقوى من باقي عملات التحويلات ونظراً لهبوط باقي عملات التحويلات الرئيسة فقد أدى ذلك إلى زيادة حجم التحويلات إلى وجهات رئيسة مثل مصر وباكستان وسريلانكا ونتوقع زيادة في حجم التحويلات بنسبة 5 - 7%.

نمو مضاعف

وقال حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن التحويلات المالية الفردية عبر الشركة شهدت نمواً مضاعفاً في الربع الأول من سنة 2023 مع نمو مضاعف.

مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك كان دائماً عاملاً محفزاً على نمو صناعة التحويلات المالية. وأضاف: من العرض الترويجي الحصري الذي قمنا بإطلاقه في الشهر الكريم «رمضان مع الفردان للصرافة»، فإننا نشهد استجابات هائلة من المغتربين لتحويل الأموال في الشهر.

إضافة إلى تأثيره الإيجابي في اتجاه التحويلات بشكلٍ عام وخاصة بالنسبة للوافدين العرب وجنوبي وشرقي آسيا كما أننا نحرص على أن نقدم المكافآت التحفيزية لعملائنا والتي تعود بالأثر الإيجابي عليهم وعلى عائلاتهم، ونتوقع أن تصل نسبة نمو الأعمال مع نهاية شهر رمضان وبدء موسم عيد الفطر إلى 20%.

وعن الأثر المتوقع لتطبيق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية على قطاع الصرافة والتحويلات والتي كان المصرف المركزي أعلن عنها في مارس الماضي، أفاد الفردان:

نعتقد أن استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية «الدرهم الرقمي» التي سيقوم المصرف المركزي بتطبيقها في المستقبل القريب ستسهم في تسهيل عملية المدفوعات المحلية عبر الحدود وتعزيز الشمول المالي، وفي الفردان للصرافة فإننا نتوقع نمواً ملحوظاً وثابتاً في سنة 2023 ونؤكد استمرارنا في التوسع مادياً ورقمياً.

وعن محركات نمو السوق قال الفردان: من المتوقع أن تشهد صناعة تحويل الأموال نمواً ملحوظاً في سنة 2023 نظراً إلى النمو الاقتصادي المطرد في دولة الإمارات، المدعوم بقطاع خاص حيوي، ونمو سوق العمل الجاذب للمواهب.

إضافة إلى ذلك، فإن تبني التحول الرقمي والحركة الإيجابية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، واحتضانها التقنيات الجديدة والعملات الرقمية من أبرز العوامل التي من شأنها دفع صناعة التحويلات المالية على نطاق أوسع.

وعن أثر ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً في حركة التحويلات، قال الفردان: يمكن أن تتقلب أسعار تحويل العملات بشكل كبير وتتأثر بالعديد من العوامل المختلفة في الاقتصاد.

ومن ذلك أسعار الفائدة والتضخم وما إلى ذلك. وفي فترة ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن تكون أسعار الصرف أكثر تقلباً، كما أن انخفاض قيمة العملة دائماً ما يخلق فرصة لمجتمع المغتربين للحصول على قيمة أكبر من أموالهم التي حصلوا عليها من جهودهم.

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