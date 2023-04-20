الإمارات تستضيف مقر المكتب التشغيلي الأول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، محافظ الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجين لي تشون، رئيس البنك اتفاقية تهدف إلى وضع الإطار القانوني لاستضافة مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، وهو أول مكتب خارجي له.

وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس البنك حالياً إلى الإمارات.

جاء التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع معالي د. سلطان الجابر مع رئيس البنك، وتضمن هذا الاجتماع كذلك مناقشة سبل التعاون مع البنك وتعزيز دوره في المنطقة باعتباره أحد البنوك التنموية الرائدة، كما ناقش الجانبان موضوع التمويل المناخي وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، وأهمية إيجاد حلول عملية وشاملة بشأن تمويل العمل المناخي العالمي من خلال هذه المؤسسات.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة تم توقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد التزام الإمارات بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول العالم.

وكلنا ثقة أن المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيكون له دور استراتيجي رائد يدعم أهداف البنك التنموية التي تركز على تمويل مشاريع البنية التحتية، ليساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية، وخصوصاً بدول الجنوب.

وأضاف: «يشكل توفير رأس المال عقبة أمام العالم في سعيه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ونحن بحاجة إلى زيادة حجم التمويل المخصص للمناخ لتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ودعم جهود التكيف مع تداعيات المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

ويمكن لمؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات، وخفض مخاطر التمويل، ودعم الاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتسريع العمل المناخي».

دور ريادي

وجاء التوقيع على الاتفاقية في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال جين لي تشون: «تقوم الإمارات بدور ريادي وفعال في حوكمة عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسة له، ما ساهم في تعزيز أنشطة البنك، وستعطي استضافة المكتب التشغيلي للبنك في دولة الإمارات دفعة قوية لإدارة محفظته الاستثمارية المتنامية».

وقال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب محافظ الإمارات لدى البنك:

يعمل البنك منذ بدء نشاطه التشغيلي في 2016 وفق رؤية طموحة ساهمت في زيادة حجم التمويلات في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن أهداف الصندوق ة تتوافق مع استراتيجية البنك. وانضمت الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك عام 2015، ويبلغ حالياً عدد الدول الأعضاء 106 دول، ويتكون رأس المال للبنك من 100 مليار دولار، وتبلغ مساهمة الدولة 1.18 مليار دولار.

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