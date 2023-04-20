وجهات «شروق» تستعد للعيد بعروض وأنشطة متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

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تقدّم وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» العائلية العديد من التجارب المميزة لزوارها للاحتفال بعيد الفطر المبارك بمجموعة من الأنشطة المتنوعة والعروض التي تناسب جميع الفئات وأفراد العائلة، وتشمل الوجهات جزيرة النور، ومركز مليحة للآثار، والقصباء، وواجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، وحدائق المنتزه.

وتقدم جزيرة النور، الوجهة الاستثنائية ذات المناظر الخلابة في قلب المدينة، تذاكر «الفن في الطبيعة» للدخول خلال فترة عيد الفطر ولمدة أربعة أيام. التذكرة تتناسب مع جميع الأعمار،.

وسيحظى الزوار بهذه التذكرة على ورقة تعريف للنباتات الموجودة في الجزيرة والاستمتاع بجولة بين الأشجار والنباتات المميزة والمتنوعة، إلى جانب تمكن الزوار من الرسم خلال تجربة إبداعية بين الطبيعة والنباتات في جزيرة النور، إذ سيتم توفير جميع المعدات الفنية مع إعطائهم الإرشادات الأساسية لرسم المناظر الطبيعية.

مركز مليحة

يقدّم مركز مليحة للآثار، الوجهة التاريخية في صحراء مليحة، باقات مغامرات مميزة خلال عيد الفطر، بعروض تتضمن شراء تذكرة والحصول على أخرى مجاناً ضمن مجموعة واسعة للأنشطة والمغامرات.

يمكن للزوار الاستمتاع بعرض «اشتر تذكرة واحصل على الأخرى مجاناً» على الباقات والأنشطة التعليمية والتي تتضمن الورش مثل ورشة النباتات والحيوانات، وورشة أصوات من الماضي، وورشة استكشاف العالم المفقود بالاطلاع على الحفريات. يشمل العرض للجولات الصحراوية والأثرية وأيضاً تجارب التخييم، إذ سيتمكن الزوار من قضاء ليلة تحت النجوم في صحراء مليحة.

وهناك خصم بقيمة 30 % على جولات ركوب الخيل، والتي تتضمن الجولات التدريبية، وتجارب المغامرات الأخرى مثل القيادة الذاتية لدراجات الكثبان الرملية، وجولة «آركي موغ»، وجولة مسار جبل بحيص.

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستكون هناك عروض تراثية للفرق الشعبية مثل فرق الحربية والليوا في وجهات «شروق» المختلفة وهي القصباء، وواجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان وحدائق المنتزه. تستمر العروض الشعبية على مدار 3 أيام من إجازة عيد الفطر، والتي تبدأ من الساعة 6:45 مساءً وتستمر إلى 10:00 مساءً.

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