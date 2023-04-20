تعاون بين مصرف الإمارات للتنمية و«الإمارات الإسلامي» لدعم الشركات الصغيرة عبر ضمان التمويل

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع «الإمارات الإسلامي»، للتعاون في برنامج ضمان التمويل، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبموجب الشراكة، أصبح الإمارات الإسلامي المصرف الـ11 الذي ينضم إلى برنامج ضمان التمويل لمصرف الإمارات للتنمية والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية بشروط تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من التسهيلات التمويلية التي يقدمها الإمارات الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.

وسيتعاون كلا المصرفين على تحديد المزيد من الفرص لتعزيز حلولهما المصرفية في هذا المجال.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يواصل مصرف الإمارات للتنمية التزامه تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية.

ويسعدنا انضمام الإمارات الإسلامي لقائمة شركائنا من المصارف التجارية، لدعم أهدافنا المشتركة في تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى مصادر التمويل.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية إماراتية فإن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل إحدى أولوياتنا القصوى، ونحن فخورون بأننا حققنا إنجازاً جديداً في هذا الصعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية.

فشراكتنا اليوم تجسد التزامنا المشترك دعم نمو هذا القطاع في الدولة، وتندرج في إطار جهودنا لتطوير المنظومة الحاضنة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لتمكينها من الحصول على التمويل بأيسر الطرائق.

تمويلات

ووافق مصرف الإمارات للتنمية في السنة المالية 2022 على تمويلات بقيمة 6.1 مليارات درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 673% على العام السابق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 1.8 مليار درهم من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 387% على السنة المالية.

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