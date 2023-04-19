«ملتي بنك» يطلق في دبي منصة تبادل رقمي عالمية يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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كشف سالم كتورة، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «ملتي بنك»، عن خطط المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً للتوسع في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حضورها في المرحلة المقبلة في قبرص والبحرين. كما لفت إلى توسيع شبكة الشركة عبر إنشاء مكاتب جديدة لها في تايلاند وألمانيا، بالإضافة إلى 25 مكتباً قائماً حالياً في جميع أنحاء العالم.

وقال كتورة خلال حفل الإفطار السنوي للمجموعة في دبي، والذي استضافته «خيمة دانا» الرمضانية في «سيتي ووك». شارك بحضور حفل الإفطار أكثر من 200 موظف، وتحدّث خلاله كلٌّ من سالم كتورة مدير العمليات في «مجموعة ملتي بنك»، وزكريا طاهر مدير العمليات في «ملتي بنك io»، اللذين استعرضا الإنجازات التي حقّقتها الشركة، وخططها المستقبلية الطموحة، والمنتجات المبتكرة التي أطلقتها أخيراً.

وسلط زكريا طاهر مدير العمليات في «ملتي بنك io»، الضوء على إطلاق «ملتي بنك io»، منصة التبادل الرقمي العالمية، والتي ستعمل على إنشاء أوّل نظامٍ عالمي من نوعه قابل للتشغيل المتبادل. تشتمل «ملتي بنك io» على منصة Spot Platform، التي جرى إطلاقها حديثاً، ومنصة Derivatives Platform المرتقب إطلاقها في شهر يونيو المقبل.

وقال طاهر: «سنتيح لمستخدمي هذه المنصات شراء وبيع وتداول العملات المشفّرة، مع تسهيل عمليات الانخراط والخروج من العملات الرقمية باستخدام عملاتٍ متعدّدة، تشمل الدولار الأمريكي واليورو وغيرهما».

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