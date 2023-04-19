الموارد البشرية والتوطين ترصد 380 حالة "توطين صوري"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها رصدت حتى تاريخ اليوم أكثر من 380 حالة توطين صوري" بناء على نتائج منظومة التحقيق والمتابعة في الوزارة.

وقالت الوزارة إنها ستتخذ الإجراءات التالية في حال تأكدها من وجود حالة "توطين صوري":

تحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الثالثة على أنظمة الوزارة

إحالة المنشأة المخالفة إلى النائب العام

لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة

إيقاف انتفاع "نافس" في حق من ثبت

تورطه بـ "التوطين الصوري "

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز