بنك دبي الإسلامي يعلن نتائجه المالية للربع الأول 2023

المصدر: البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2023:

• سجل صافي الأرباح للمجموعة نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,506 مليون درهم إماراتي مقابل 1,345 مليون درهم إماراتي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف.

• سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 240 مليار درهم إماراتي، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 21 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 15 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

• ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى4,431 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 3,016 مليون درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47% على أساس سنوي.

• حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2,755 مليون درهم إماراتي.

• بلغ صافي الأرباح التشغيلية2,013 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14٪ على أساس سنوي مقارنة مع 1,770 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022.

• توسعت الميزانية العمومية بنسبة 1.3٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى 292 مليار درهم إماراتي.

• بلغت ودائع المتعاملين الآن198 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي، في إنجاز مميز في ظل بيئة معدلات الربح الحالية.

• واصلت خسائر انخفاض القيمة الانخفاض لتسجل 496 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 24% على أساس ربع سنوي، الأمر الذي يعكس اتجاهاً إيجابياً.

• حافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره حتى تاريخه من العام عند 6.5٪، بانخفاض بـلغِ 20 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

• بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9٪، أي أقل بـِ 140 نقطة أساس على أساس سنوي، وبقي ضمن مستويات التوجيه السنوي.

• حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 156%، كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 108%.

• بلغ معدل العائد على الموجودات الآن 2.1% (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.5% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).

• حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.3% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.9% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 43 مليار درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي: "يشهد الاقتصاد الإماراتي توسعاً مستمراً بوتيرة سريعة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأنشطة التجارية وعودة نشاط السياحة مما عزز من مستويات الإنفاق المحلي على قطاع التجزئة. ولا يزال القطاع المصرفي في مأمن من العدوى العالمية، وهو لا يزال يمثل قاعدة صلبة بما يحققه من نمو مطرد في ميزانياته العمومية ومستويات الربحية المتزايدة، والتي أدت إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية ومميزة في الربع الأول من هذا العام".

وأضاف: "كما أننا نشهد مضي الإمارات قدماً في الانتقال إلى اقتصاد أخضر، ونحن في بنك دبي الإسلامي ما زلنا ملتزمين تماماً بالتنمية المستدامة، وقمنا في هذا السياق بدمج استراتيجية استدامة كاملة ضمن أهدافنا متوسطة وبعيدة المدى. وفضلاً عن هذا الالتزام، فقد أصدرنا بنجاح ثاني صكوك مستدامة (بقيمة 1 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام والتي سجلت إقبالاً ممتازاً من قبل المستثمرين إذ تجاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة في الأسواق المالية".

من جهته قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي": "حافظت البيئة التشغيلية في الإمارات على قوتها في خضم التحديات المعقدة التي شهدها الاقتصاد العالمي. وتعكس عودة النشاط التجاري والسياحي، وزيادة الإنفاق على قطاع التجزئة، فضلاً عن زيادة ربحية قطاع البنوك والتمويل، الثقة المتزايدة لدى المستهلكين بالاقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئات المرتبطة بالحكومة الحفاظ على ميزانيات قوية، مع وجود فائض نقدي لديها، وذلك على خلفية الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، الأمر الذي سمح لهذه الهيئات بإعادة الاستثمار في خطط الأعمال التوسعية للبلاد".

كما شهدت الإمارات نمواً قوياً في مستويات التوظيف، إذ ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 38٪ مقارنةً بعام 2021، وذلك بسبب نمو عدد مؤسسات القطاع الخاص الجديدة بنسبة 11٪. ويتماشى هذا الاتجاه مع التزام الدولة المستمر ببناء اقتصاد واسع قائم على المعرفة.

وفي ضوء الأحداث العالمية الراهنة، فقد حافظت جودة موجودات بنك دبي الإسلامي على قوتها مع استقرار نسبة التمويلات غير العاملة عند 6.5٪. كما سجل معدل التغطية الإجمالية ومعدل نسبة التغطية النقدية نمواً جيداً، مما يعكس النهج الحكيم للبنك في إدارة المخاطر.

واستمر بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول في تحقيق ربحية مميزة، حيث بلغ صافي الدخل1.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحقيق هوامش ربح أقوى وتطبيق ضوابط على التكاليف بشكل مستمر. تحسن هامش صافي الربح بشكل قوي بواقع 50 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2٪، في توجه يعكس ارتفاع المعدلات على مستوى العالم.

وارتفع إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى15.8 مليار درهم إماراتي لتسجل نمواً قوياً بنسبة 35٪ مقارنة مع11.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022. ويأتي هذا النمو على خلفية الأداء القوي لأنشطة تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي القوية في السوق، ويعكس إقبال الشركات على تحقيق المزيد من النمو. وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك حالياً 55 مليار درهم إماراتي، بمعدل نمو بلغ 6٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث يواصل البنك الاستثمار في الصكوك السيادية ذات التصنيف العالي.

هذا ويمضي البنك قدماً في تحقيق طموحاته في مجال الاستدامة، وقد بدأنا مؤخراً العمل وفق استراتيجية محدثة، مع التزامات جديدة لبناء اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل أكثر استدامة. وفي إطار دعم هذه الالتزامات نقوم بتنفيذ العديد من المبادرات المختلفة، فضلاً عن تبني نموذج تشغيل حوكمة داخلية منظم بشكل جيد لضمان تنفيذ هذه المبادرات والإشراف عليها.

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