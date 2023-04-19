«موانئ أبوظبي» تنفي وجود استثمارات في السودان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نفت «موانئ أبوظبي» الأخبار المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة CNBC عربية، بشأن انكشاف شركة «موانئ أبوظبي» على الوضع السياسي في السودان من خلال استثمار 6 مليارات دولار في مشروع لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت «موانئ أبوظبي» أنها لم تبرم أية اتفاقية ملزمة، ولم تلتزم بأي استثمار بخصوص مشروع مشترك لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان، إلا أن الشركة سبق وأعلنت في شهر ديسمبر العام الماضي عن قيام تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار بتوقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع حكومة جمهورية السودان، تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان.

وأكدت أنها لم تلتزم قانونياً بتطوير أية مرافق في الوقت الراهن، وأنها ستقوم بالإفصاح للسوق في حال تم اعتماد مشاريع أو استثمارات جديدة وفق الأنظمة المتبعة في السوق.

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