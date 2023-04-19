طيران الإمارات تستعد لطفرة سفر في العيد

المصدر: دبي - البيان

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تستعد طيران الإمارات لطفرة سفر خلال الأيام المقبلة، مع القفزة الكبيرة في حجوزات السفر بإجازة عيد الفطر، خصوصاً على الوجهات الإقليمية. وأعلنت طيران الإمارات أمس توسيع جدول عملياتها للأسبوع الجاري بإضافة 38 رحلة عبر 6 مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وتتوقع طيران الإمارات أكثر من 110 آلاف مسافر على رحلاتها في العيد عبر المنطقة، معلنة عن رحلات إضافية إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والكويت وبيروت.

حيث ستشغل أربع رحلات إضافية يومية من وإلى الرياض حتى 29 أبريل لتلبية متطلبات السعوديين الذين يتطلعون للسفر إلى دبي وعبرها. كما ستشغل 3 رحلات يومياً إلى جدة، بالإضافة إلى ست رحلات لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة العيد من المدينة بين 20 و25 أبريل.

كما تعتزم الناقلة زيادة عدد رحلاتها إلى الدمام من 18 إلى 21 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 20 أبريل حتى 31 مايو، مع رحلات إضافية مجدولة أيام الاثنين والأربعاء والسبت لخدمة المسافرين. وسوف توفر طيران الإمارات للمسافرين من المدينة المنورة 16 رحلة إضافية في أبريل لاستيعاب العملاء الذين انتهوا من أداء مناسك العمرة، وكذلك المسافرين الذين يتطلعون لبدء عطلاتهم مبكراً.

وإلى الكويت، تسيّر طيران الإمارات من 20 إلى 27 أبريل 8 رحلات إضافية بمناسبة العيد. كما تشغل رحلة إضافية إلى بيروت يوم 23 أبريل لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتوجهون إلى بلادهم.

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