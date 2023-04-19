«بايبت» تفتتح مقرها العالمي في دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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افتتحت «بايبت» Bybit، ثالث أكثر منصة لتداول العملات المشفرة زيارةً على مستوى العالم، أول من أمس، مقرها الرئيس العالمي بدبي.

وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من مركز الإمارة بوصفها من أهم البيئات التنظيمية الداعمة والموثوقة في عالم الأصول الافتراضية الناشئ.

وسيشغل المقر الرئيس للشركة، التي يبلغ عدد مستخدميها 15 مليوناً حول العالم، طابقاً كاملاً في ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي، بمساحة مفتوحة تبلغ 16,000 قدم مربعة تطل على معالم دبي الشهيرة، مثل برج خليفة ومتحف المستقبل. وأوضح مسؤولون في الشركة أن المبنى سيتسع لأكثر من 250 موظفاً، منهم حوالي 100 سيتم توظيفهم محلياً.

وعلى الرغم من ظروف أسواق العملات المشفرة غير المواتية أخيراً، فقد تمكنت «بايبت» من تحقيق نمو بمقدار 5 أضعاف في حجم تداول العقود الآجلة للأصول المشفرة لتصل إلى 13.8 مليار دولار سنوياً، وذلك وفقاً لموقع «كوين جيكو».

وحصلت «بايبت» رسمياً على الموافقة المبدئية لممارسة أعمالها في دبي، بعد أن سجلت حجم تداول بلغ 33.5 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، لتحصد بذلك المركز الثاني بين أكثر من 400 شركة عملات مشفرة وبلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، فيما تسعى المنصة لمضاعفة حجم تداولها في المنطقة هذا العام.

وقال «بن تشو»، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بايبت»، خلال حفل الافتتاح: إن صدى الجهود التي تبذلها دبي والإمارات في فضاء الأصول المشفرة والبلوك تشين يتردد عالمياً.

مؤكداً أن ضوابط التداول في «سلطة تنظيم الأصول الافتراضية» بدبي هي من الأكثر تقدماً على مستوى العالم. وأضاف: «مراكز عالمية رئيسية، مثل دبي وهونغ كونغ، تأخذ منحى نشطاً ومتفائلاً حيال الأصول المشفرة هذه الآونة، بعكس الولايات المتحدة، وذلك من خلال توفير الدعم وجذب أصحاب المواهب».

ولفت إلى أن الشركة تجري مباحثات مع عدد من الجامعات وبعض الجهات التنظيمية لتوفير منح مالية عبر سباقات «هاكاثون»؛ بهدف دمج الشركة بشكل أكبر في المجتمع، متوقعاً الإعلان عن تفاصيل الهاكاثون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار إلى أن «بايبت» نقلت نحو 50 موظفاً من مكاتبها حول العالم إلى دبي.

لافتاً إلى أن الشركة ستكون من أولى الشركات التي تحصل على ترخيص كامل من «سلطة تنظيم الأصول الافتراضية» بدبي لممارسة عملياتها داخل الدولة، وهو ما سيسمح لها بالتعامل مع البنوك وتقديم حزمة منتجات تداول متكاملة لعملائها.

وأضاف: «نحن هنا لنبقى، ونسعى إلى توسيع قاعدة عملائنا الرئيسية الجديدة وتسهيل الاعتماد الجماعي للأصول الرقمية عبر إقامة الشراكات الجديدة وتنمية المواهب وتدشين برامج ابتكار المنتجات. ويوفر المقر الرئيسي مساحة مادية لمجتمع مستخدمي «بايبت» على مستوى العالم للتواصل واستكشاف الكثير من الفرص في قلب مدينة الذهب».

وتتضمن الخطط إجراء ورش عمل للحصول على آراء المستخدمين، إضافة إلى جلسات مشاركة الأفكار حول أحدث الرؤى واتجاهات السوق. وأضاف: «متحمسون بأن نكون جزءاً من أفق دبي المستقبلي». وتابع: «الاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة هائلة، وستكون تقنية العملات المشفرة والبلوك تشين بمثابة الركيزة الأساسية والأنسجة الضامة للاقتصاد.

وتتمتع دبي بموقع مثالي لاغتنام الفرص في هذا القطاع من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والبنية التحتية والمواهب الدولية والرؤى المستنيرة، باعتبارها من أكثر مراكز الأصول الرقمية تقدماً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».

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