شمسة الفلاسي رئيساً تنفيذياً لـ«سيتي بنك» في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «سيتي» المصرفية أمس تعيين شمسة الفلاسي بمنصب الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات المحلي، علماً أن هذا التعيين خاضع لموافقة الجهات الرقابية. كما ستتولى شمسة منصب رئيس الشؤون الإدارية لكافة فروع سيتي المحلية والأوفشور العاملة في الإمارات.

وتتمتع الفلاسي بخبرة مصرفية تقارب العقدين، اكتسبتها من خلال العمل في مجموعة سيتي. وانضمت شمسة إلى سيتي كخريجة جامعية في 2004 وعملت منذ ذلك الحين في العديد من المراكز المالية والتجارية التي ينشط فيها البنك، بما في ذلك دبلن ولندن وساو باولو، قبل تعيينها كمدير أول للأعمال وعلاقات العملاء للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي 2015، تم تعيين الفلاسي مديراً تنفيذياً، ورئيس فروع الشركات العالمية لدى سيتي في الإمارات والعراق، وهو دور تم توسيع نطاق مسؤولياته الإقليمية في العام 2018 ليشمل دول مجلس التعاون إضافة إلى العراق.

ومنذ مطلع 2023، شغلت شمسة الفلاسي منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي المؤقت لسيتي، والرئيس التنفيذي المؤقت لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى مسؤولياتها الحالية رئيساً لمجموعة الشركات التابعة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وقالت الفلاسي: يسعدني أن تتاح لي الفرصة لأكون أول امرأة إماراتية تقود أعمال سيتي بالدولة والمساهمة في تطوير أنشطته بالتعاون مع فريق متمرس.

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