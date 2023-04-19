غرفة عجمان تعزز جهودها في استشراف المستقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يُكثف فريق استشراف المستقبل في غرفة عجمان، اجتماعاته الدورية لوضع منهجية مستدامة تعزز الاستباقية وتدعم بيئة الإبداع والابتكار في الغرفة؛ بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال ودعم التنافسية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.

وأكدت إيمان الشامسي، مدير إدارة التطوير والابتكارـ رئيسة فريق استشراف المستقبل، أن غرفة عجمان تسعى بشكل دؤوب إلى رصد وتطبيق أفضل التطبيقات والممارسات المحلية والخارجية في مجال استشراف المستقبل لضمان تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى خدمة الأعضاء من المنشآت وتقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وتسخير التحول الرقمي وإدارة البيانات لتحقيق قيم مُضافة لنتاج ومؤشرات الغرفة واستدامة ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص.

وأفادت أن غرفة عجمان عمدت إلى وضع مجموعة من المؤشرات المعنية باستشراف المستقبل بما يتلاءم مع خطتها الاستراتيجية، وإعداد دراسة لرصد التحديات محتملة ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب تطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع لمواكبة المتغيرات المستقبلية والمساهمة في تجهيز بيئة تحتية مستدامة لغرفة عجمان تدعم استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

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