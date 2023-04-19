50 % زيادة بمبيعات الملابس الجاهزة في أبوظبي استعداداً للعيد

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تشهد أسواق الملابس الجاهزة في أبوظبي زيادة كبيرة في المبيعات تجاوزت 50% مع قرب حلول عيد الفطر مقارنة مع الفترات السابقة.

وتعيش محلات وأقسام الملابس في المراكز التجارية حالة من الرواج الكبير مع توافد أعداد كبيرة من المتسوقين للاستفادة من العروض والخصومات التي أعلن عنها كثير من المحال في أواخر رمضان واستعداداً للعيد.

وخلال جولة لـ«البيان» بأسواق الملابس الجاهزة، أكد عدد من الباعة وأصحاب محال الملابس في أبوظبي أن مبيعات الملابس الجاهزة شهدت زيادة واضحة بلغت 30% عن بداية شهر رمضان الفضيل وتجاوزت 50% مقارنة مع الأداء منذ بداية العام في ظل ثبات الأسعار.

فرحة الأطفال

وقال محمد عمر المري مدير وشريك مركز الهرم للملابس إن هناك زيادة في المبيعات بنحو 30% على شراء الملابس الجاهزة المخصصة للعيد، مشيراً إلى أن مبيعات المحل سجلت مع دخول رمضان ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبين أن الأسعار لم تشهد تغييراً. وأوضح أن ملابس الأطفال حظيت بإقبال واسع لكون الأعياد فرحة للأطفال بصفة خاصة.

وأشار إلى زيادة العمليات الشرائية خلال الفترة المسائية بعد الإفطار، حيث يتوافد المتسوقون على الملابس الجاهزة والفساتين والأزياء النسائية، استعداداً لعيد الفطر. وأضاف إن شهر رمضان والأعياد وموسم السفر تعتبر ذروة المبيعات حيث يرتفع الإقبال على شراء الملابس الجديدة، مؤكداً أن التنافس بين المراكز التجارية والمحال يساهم في انخفاض أسعار المنتجات المعروضة.

وقال أحمد سعد سالمين بن قحطان مدير المبيعات في مركز القارات للملابس إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على شراء ملابس العيد، مشيراً إلى زيادة إقبال العملاء للمحل على مدار اليوم وخاصة خلال الفترة المسائية بعد الإفطار، مشيراً إلى أن المعروضات الجديدة من الملابس تجذب المتسوقين.

بالإضافة للعملاء الدائمين للمحل والذين يأتون لشراء الملابس الخاصة بالمناسبات والاحتفالات. وأضاف إن كثيراً من المستهلكين يقومون بشراء ملابس العيد على عدة مراحل طوال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن التخفيضات ساعدت الجميع لشراء ملابس العيد.

وأكد محمود ساجد مدير المبيعات في محل «ديفرنت لونج للعباية» تقديم تخفيضات جيدة لتشجيع المتسوقين لاختيار ما يريدون وبحسب ميزانياتهم، مشيراً إلى أن التخفيضات أسهمت في انتعاش الأسواق. وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً على العبايات السوداء، مشيراً إلى أن الأسعار متوسطة وفي متناول الجميع. وأضاف إن الإقبال على العبايات والملابس الجديدة قائم طوال العام لكن يتضاعف الإقبال مع اقتراب العيد.

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