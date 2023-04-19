«إنتيغريت ميدل إيست» يركز على التقنيات السمعية البصرية في المباني

المصدر: (دبي - البيان)

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يسلّط معرض «إنتيغريت ميدل إيست» الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 مايو الضوء على التقنيات السمعية البصرية.

وتنامي دور هذه التقنيات في تعزيز نمو سوق المباني الذكية، والذي يتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً نسبته 11.3% اعتباراً من 2023، لتصل قيمته إلى قرابة 232.23 مليار دولار بحلول العام 2032.

ويشهد سوق المباني الذكية تحولاتٍ متسارعة مع تنامي الطلب على الحلول عالية الكفاءة من ناحية التكاليف واستهلاك الطاقة. وتلعب الحلول السمعية البصرية دوراً هاماً في هذه التحولات، عبر توفير تقنياتٍ متقدمة تعزز الكفاءة والاتصال ضمن المباني الذكية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المباني الذكية عالمياً بلغ قرابة 81.19 مليار دولار في 2022، وأن السوق سيواصل توسعه نتيجة عدة عوامل، من ضمنها تنامي الطلب على خصائص الحد من استهلاك الطاقة، واتساع نطاق الإقبال على التقنيات السمعية البصرية وتطبيقات إنترنت الأشياء.

ويشير تقرير صادر عن «ماركتس آند ماركتس» إلى أن سوق لوحات العرض الرقمية في المباني الذكية يتوقع أن يشهد نمواً من 6.1 مليارات دولار في العام 2018 إلى 13.2 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.7%.

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