إعمار للتطوير توزع 2.08 مليار درهم على المساهمين

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «إعمار للتطوير» أمس، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة، حيث سلّط مجلس إدارتها الضوء على أداء الشركة القويّ في عام 2022.

تم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.081 مليار درهم (567 مليون دولار) والتي تعادل 52% من رأس المال (حوالي 0.52 فلس لكلّ سهم)، ما يؤكّد على التزام إعمار على استفادة المساهمين من الأرباح المحققة.

كما تمّت خلال الاجتماع الموافقة على التقرير الذي قدّمه مجلس الإدارة، والذي يضم نشاط الشركة ووضعها على الصعيد المالي، وكذلك تقرير المدقّق المالي.

كما أكّد مجلس الإدارة مجدداً، التزامه بتقديم منتجات عقارية عالية الجودة للمستثمرين والعملاء.

وأعلنت شركة إعمار للتطوير عن مبيعات عقارية بلغت 30.713 مليار درهم (8.362 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2021، كما تملك إعمار مشاريع للبيع بقيمة 41.344 مليار درهم (11.256 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات القادمة.

وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 11.541 مليار درهم (3.142 مليارات دولار) وصافي ربح قدره 3.808 مليارات درهم (1.037 مليار دولار)، ما يعكس نموّاً بنسبة 17% مقارنة بعام 2021.

وخلال عام 2022، قامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 6.100 وحدة سكنية في مواقع بارزة، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وميناء خور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتش فرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. وقد سلّمت إعمار حتى ديسمبر 2022، أكثر من 58.000 وحدة سكنية في الإمارات العربية المتحدة، وهناك ما يزيد على 27.000 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في الدولة.

وحول الأداء القوي الذي حقّقته إعمار للتطوير في السنة الماضية، قال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: «إن نجاح إعمار للتطوير في عام 2022 هو انعكاس لوضعنا التشغيلي المتحسّن والطلب الكبير على منتجاتنا، بما يساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء، وإدارة المخاطر بشكل أفضل».

وأضاف: «في عام 2023 نواصل التركيز على مجموعة من الإصدارات العقارية القويّة والمشاريع الجديدة، فنحن في وضع جيّد يتيح لنا تحقيق نموّ مستدام في الإيرادات وزيادة هوامش الربح. وما نموّنا هذا وزيادة الربحية على أساس سنوي، سوى ثمرة جهود مساهمينا، وإدارتنا، وفريق العمل.

وحرصنا على توفير بيئة مستدامة في مجمعاتنا السكنية وتوفير أرقى الخدمات قبل وبعد تسليم الوحدات السكنية، بالإضافة لاستثمارنا في الطاقة البشرية من أصحاب الكفاءات ومنح الفرصة للكوادر الوطنية لإثبات قدراتهم سواء من أصحاب الخبرة أو بتدريب الخريجين من المواطنين، وكذلك اسم علامتنا التجارية، والتي بُنيت على أساس الثقة والجودة».

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