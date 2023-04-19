فاطمة البلوشي مديرة لمجلس سيدات أعمال أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تعيين فاطمة البلوشي مديرة للمجلس. ويأتي اختيار البلوشي نظراً لخبرتها كرائدة أعمال متمرسة، ومسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث ستتولى مسؤولية إعداد الخطط الاستراتيجية وتطبيقها وفق رؤية المجلس ورسالته وأهدافه، كما ستمثل مصالح المجلس لدى مختلف الأطراف المعنية.

وقالت أسماء الفهيم، رئيس المجلس: التعيين خطوة استراتيجية تعزز مسيرتنا الرامية إلى دعم رائدات الأعمال في أبوظبي والارتقاء بإمكاناتهن ليصبحن شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. وتمتلك البلوشي شخصية ريادية وخبرة كبيرة ستساعدها في منصبها الجديد على أداء دور محوري في دعم سيدات الأعمال.

وقالت فاطمة البلوشي: أرى في المنصب تحدياً جديداً ومحفزاً ملهماً يدفعني إلى تقديم ما بوسعي لدعم مجتمع الأعمال في أبوظبي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. وأتطلع إلى إقامة علاقات تعاون نوعية وشراكات بناءة مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما من شأنه الارتقاء بمشهد الأعمال في أبوظبي ورفده بمنجزات اقتصادية وتجارية جديدة تفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطوير.

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