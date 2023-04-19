شراكة بين «اتحاد أمن نظم المعلومات» و«هواوي» في الأمن السيبراني

المصدر: (دبي - البيان)

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أبرمت منظمة الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات في الإمارات، وهي منظمة متخصصة غير ربحية توفر التدريب والشهادات في مجال الأمن السيبراني، شراكة مع هواوي لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتوفير فرص التدريب والاعتمادات والإسهام في تطوير منظومة الأمن السيبراني في الإمارات.

وعلاوة على إسهام هذا النهج التعاوني في توفير أهم المواهب ضمن منظومة الأمن السيبراني في الإمارات، ستعزز الشراكة بين منظمة الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات في الإمارات وشركة هواوي قدرة الدولة على تكوين استجابة استباقية في مجال الأمن السيبراني. وقال سوريش ناير، رئيس المنظمة: ندعم جهود الدولة لحماية أمنها الإلكتروني وتعزيز موثوقيتها الرقمية .

وذلك عبر استقطاب أبرز الخبراء العالميين وتبني الأفكار المتقدمة والمعارف العملية المثبتة. وتساعد جهودنا على تزويد محترفي الأمن السيبراني في الإمارات المهارات والكفاءات اللازمة لحماية اقتصادها الرقمي. كما تسهم الشراكة في توسيع تفاعلنا مع منظومة الأمن السيبراني بالإمارات والإسهام في حماية أصولها الحيوية.

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