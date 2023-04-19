سوق أبوظبي العالمي يشارك في قمة الاقتصاد الرقمي بهونغ كونغ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضافت هونغ كونغ أخيرًا قمة الاقتصاد الرقمي 2023، وجمعت القمة قادة العالم المؤثرين في مجالات التكنولوجيا والأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومة لتسليط الضوء على أهمية الابتكارات التكنولوجية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل مجتمع رقمي مرن وقادر على الصمود في المستقبل.

وشارك سوق أبوظبي العالمي في القمة، حيث ألقت غابرييل إنزيريلو، رئيسة تطوير المنظومة البيئية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق، كلمة رئيسية. وقالت: أصبحت الإمارات مركزًا عالميًا لاختبار التقنيات الناشئة.

ورغم أن التكنولوجيا عامل تمكين رئيسي لنمو القطاعات، إلا أنها تأتي مرتبطة ببعض المخاطر مثل حماية البيانات والأمن والخصوصية، لذلك تركز القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مبادرات تسهم في تحسين مهارات الموظفين وإرساء اقتصاد قائم على المعرفة.

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