«اللولو» تفتتح أكبر هايبرماركت في مكة المكرمة

المصدر: جدة - البيان

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أبرمت مجموعة اللولو العالمية، إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة، اتفاقية شراكة مع شركة الفيروز للتطوير والاستثمار، لإدارة مشروع مركز تجاري مرموق في مكة المكرمة.

يقع المشروع البالغ قيمة استثماراته 250 مليون ريال سعودي على طريق عبدالله عارف في مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزاً للتشغيل بحلول أغسطس من هذا العام.

يضم المشروع هايبرماركت اللولو على مساحة 200,000 قدم مربعة، وسيكون وجهة التسوق والتجزئة المناسبة لملايين الحجاج من جميع أنحاء العالم، الذين يزورون مدينة مكة المكرمة. كما يتضمن المشروع قاعة طعام ومركز ترفيه عائلي، وعلامات تجارية عالمية للبيع بالتجزئة.

حضر مراسم التسليم يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والشيخ إبراهيم بن عبدالله بن سلمان الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة الفيروز للتنمية والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. كما حضر المؤتمر شهيم محمد، مدير لولو هايبرماركت السعودية، رفيق محمد علي، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية ومسؤولون آخرون.

وأعرب الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سلمان الرفاعي عن ترحيبه بشراكته مع مجموعة اللولو العالمية وثقته بأن المجموعة اللولو تمثل إضافة كبيرة لهذا المشروع المرموق، مشيراً إلى أن اللولو كيان رائد في صناعة التجزئة العالمية ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.

وقال يوسف علي موسليام بهذه المناسبة: لقد كنت أتطلع إلى هذا المشروع المرموق منذ فترة طويلة وأنا سعيد اليوم بتحقيقه، وأغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني الكبير لصاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة العربية السعودية لتقديم كل أوجه الدعم لدفع عجلة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، كما أكد يوسف علي أن المجموعة ملتزمة بتوفير تجربة تسوق فريدة للجميع، مع توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.

وبالإضافة إلى مشروع المركز التجاري في مكة المكرمة، ستتولى مجموعة اللولو أيضاً إدارة عمليات السوبرماركت في مشروع جديد في منطقة جبل عمر، بالقرب من الحرم المكي والمسجد الحرام.

في الوقت الحالي يعمل لدى مجموعة اللولو 3000 مواطن سعودي، من بينهم 790 موظفة سعودية، في مختلف متاجر اللولو في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ما سيخلق فرص عمل إضافية لأكثر من 1,000 مواطن سعودي.

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