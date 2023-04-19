«ليالي رمضان» بالشارقة يواصل عروضه وتخفيضاته الكبرى

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد أروقة معرض «ليالي رمضان 2023» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الـ 33 من «مهرجان رمضان الشارقة» إقبالاً كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة لشراء مستلزماتهم استعداداً لعيد الفطر، مستفيدين من العروض المتميزة والخصومات الكبرى والتي وصلت نسبتها إلى 75 % على أكثر من 10 آلاف منتج.

وعكست النتائج الأولية للمعرض مؤشرات إيجابية على نجاحه في تنشيط الحركة التسويقية في الشارقة، وهو ما أكدته غالبية الجهات المشاركة التي تمكنت من تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة في ظل حركة التسوق الكبيرة التي يشهدها الحدث لا سيما مع اقتراب اختتام فعالياته.

ويأخذ الحدث زواره في رحلة عبر العادات والتقاليد والتراث الشعبي ومقومات الحياة والصناعات اليدوية الإماراتية، من خلال قرية التراث التي تتضمن عرضاً للفنون الشعبية والبرامج والمسابقات الثقافية والتراثية. ويشهد المعرض الذي يختتم الجمعة مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة والعلامات المرموقة.

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