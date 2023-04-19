52 % زيادة قيمة مبيعات الوحدات السكنية بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول «استعراض أداء سوق العقارات في الإمارات».

وأشار التقرير إلى نجاح قطاع الضيافة في الدولة في تحقيق مسار نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً باستمرار تدفق للسياح من ثلاثة أسواق رئيسية، وهي الهند وروسيا وسلطنة عمان.

وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، بدأت المبيعات على الخارطة في الانتعاش خلال الربع الثالث 2022 في دبي، مدفوعة بالمشاريع الجديدة التي جرى الإعلان عنها العام الماضي.

واستمر هذا الاتجاه للربع الثالث على التوالي، حيث تفوقت معاملات البيع على الخارطة على عمليات بيع العقارات القائمة من حيث القيمة والحجم، إذ بلغت معاملات البيع على الخارطة 56 % من إجمالي قيمة العقارات المباعة و59 % من إجمالي أعداد الوحدات المباعة.

ويشير ذلك إلى أن سوق البيع على الخارطة استعاد ثقة المطورين والمستثمرين على السواء.

وشهد الربع الأول من عام 2023 زيادة قدرها 52 % في قيمة مبيعات الوحدات السكنية وزيادة قدرها 50 % في أعداد الوحدات المباعة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

مما انعكس على أسعار المبيعات التي ارتفعت بنسبة 12 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وارتفع معروض السوق من الوحدات السكنية في دبي بمقدار 9800 وحدة خلال الربع الأول، مما رفع إجمالي المخزون بها إلى 690 ألف وحدة.

بالإضافة إلى 32 ألف وحدة أخرى من المقرر تسليمها خلال العام المقبل.

وشهد السوق زيادة كبيرة في الاستفسارات الواردة من الشركات التي دخلت السوق الإماراتي أخيراً، وكان الطلب قوياً على المساحات المكتبية المرنة خلال الربع الأول من عام 2023.

وقد استمر قطاع المساحات المكتبية في تحقيق أداء جيد على خلفية الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة «أ» التي يمكن أن توفر بيئة صحية وحيوية ومليئة بالتجارب.

وعليه، شهد السوق، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفاع متوسط أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 16 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2140 درهماً للمتر المربع سنوياً.

وبالمثل في أبوظبي، أدى ارتفاع الطلب المقترن مع محدودية المخزون من المساحات المكتبية من الفئة «أ» إلى ارتفاع أسعار إيجارات تلك المساحات بنسبة 9 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1800 درهم للمتر المربع سنوياً.

وظل المخزون مستقراً عند 9.1 ملايين متر مربع في دبي و3.9 ملايين متر مربع في أبوظبي.

ولكن من المقرر خلال الأشهر المقبلة من العام تسليم ما يقرب من 100000 متر مربع من المساحات المكتبية في دبي و35000 متر مربع في العاصمة أبوظبي.

ضيافة

واستقبلت دبي حوالي 3.1 ملايين سائح خلال الشهرين الأولين من عام 2023، بزيادة قدرها 42 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال فراز أحمد، مدير أول بقسم البحوث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في حين واصلت جميع القطاعات البناء على مستوى الأداء المحقق في عام 2022، أدى تقويم الفعاليات السنوية المخططة تخطيطاً جيداً إلى جانب الزيادة المستمرة في أعداد السياح، إلى وضع قطاع الضيافة على مسار النمو بشكل راسخ، ليؤكد مكانته كواحدٍ من أقوى الركائز الداعمة لتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي.

وارتفع مخزون السوق من الغرف الفندقية في دبي إلى 150000 غرفة عقب تسليم حوالي 2000 غرفة.

وعلى خلفية الطلب المتزايد، من المتوقع تسليم حوالي 8000 غرفة إضافية خلال العام. وبالمقارنة، نجد أن المشاريع المنجزة ضمن في أبوظبي كانت محدودة، إذ شهد السوق دخول حوالي 200 غرفة إلى المخزون الحالي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 32500 غرفة.

منافذ التجزئة

على صعيد قطاع منافذ التجزئة، شهد السوق دخول حوالي 34000 متر مربع في دبي على شكل منافذ تجزئة محلية، ليرتفع إجمالي المخزون إلى حوالي 4.7 ملايين متر مربع خلال الربع الأول. وشهدت أبوظبي خلال الفترة نفسها ارتفاع إجمالي مخزون السوق في العاصمة إلى 3.11 ملايين متر مربع.

ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة تسليم حوالي 213000 متر مربع من منافذ التجزئة في الإمارتين، بواقع نحو 194000 متر مربع في دبي، و19000 متر مربع في العاصمة أبوظبي.

وفي دبي، تفوقت مراكز التسوق الرئيسية ذات المواقع الجيدة في الأداء على مستوى السوق كاملاً خلال الربع الأول من عام 2023.

حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 1 % مقارنة بالعام الماضي. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ظل متوسط أسعار الإيجارات في أبوظبي مستقراً من حيث المقارنة بالعام الماضي.

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