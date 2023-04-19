55 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية منذ مطلع أبريل

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ضخمة منذ مطلع أبريل الجاري، وربح رأسمالها السوقي نحو 55 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.317 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي وصولاً إلى 3.372 تريليونات درهم في جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.755 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 616.57 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سيولة

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة منذ مطلع أبريل بقيمة جاوزت 17.24 مليار درهم، موزعة بواقع 13.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و3.9 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 4.53 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 213.13 صفقة.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي منذ مطلع أبريل «بيانات» مع صعوده بنسبة 16.6%، والوطنية للسياحة والفنادق 14.45%، أبوظبي الإسلامي 8.62%، و«إي آند» 8.25%، وطيران أبوظبي 6.37%، وأركان 5.26%، وأدنوك للتوزيع 4.78%.

وفى سوق دبي، ارتفع خلال الشهر الجاري سهم سوق دبي المالي 22%، وبنك السلام- البحرين 20.5%، والأنصاري للخدمات المالية 18%، وبنك الإمارات للاستثمار 14.5%، ومصرف عجمان 14%، وزاد أملاك للتمويل 12.7%، وإعمار العقارية 8.2% ودبي للاستثمار 6.5%.

وعلى المستوى اليومي، استقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الثلاثاء، عند مستوى 9638.1 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق دبي مستقراً عند مستوى 3511.67 نقطة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و424.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 507.9 مليون سهم عبر تنفيذ 18.86 ألف صفقة.

الاتحاد العقارية

وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 46.9 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة 44.4 مليون درهم، و«ديوا» 44.3 مليون درهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية في تداولات الثلاثاء بنسبة 6.07% مغلقاً عند سعر 0.26 درهم، متصدراً ارتفاعات الأسهم في سوق دبي بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية، أمس، على اتفاقية تسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين، على أن يتم رفع التسوية بعد العمومية إلى مجلس الإدارة، للمضي قدماً في الإجراءات حسب القوانين المتبعة.

والحصول على موافقات الجهات المعنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز