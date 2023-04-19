دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين توافق على توزيع 10 % من الأرباح

المصدر: دبي- البيان

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عقدت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمس 2023، حيث وافق المساهمون على توزيع نسبة 10 % من الأرباح، بما مجموعه 11.55 مليون درهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ووافق المساهمون على البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال خلف الحبتور، رئيس مجلس الإدارة في دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: « رغم ظروف الأسواق وتحدّياتها، والمنافسة السوقية الشديدة في عام 2022، حققت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أداء إيجابياً، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 419 مليون درهم، بزيادة قدرها 39 % بفضل النمو في أقساط التأمين المكتتبة على مستوى جميع خطوط الأعمال، مع تحقيق صافي أرباح قدرها 44.1 مليون درهم ».

وأضاف:«شهد العام المنصرم إنجازات كثيرة، ونتطلع إلى البناء عليها لتحقيق أداء جيّد العام الجاري.

سنواصل التركيز على توجيه شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين خلال المرحلة المقبلة من نموّها. ونقدّم دعمنا الكامل لاستراتيجية الشركة التي تعطي الأولوية لفلسفة الاكتتاب الحذرة، وعروض المنتجات المتميزة، والمقاربة التي تتمحور حول العميل، والإمكانات الرقمية المحسَّنة».

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