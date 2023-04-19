الاتحاد العقارية تخطط لزيادة إيراداتها تدريجياً

المصدر: دبي – بشار باغ

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تخطط شركة الاتحاد العقارية عبر خطة التعافي الاستراتيجية لزيادة إيراداتها بشكل مضطرد، لترتفع من 419 مليون درهم الإيرادات المحققة في نهاية سنة 2022 إلى 465.8 مليون درهم في العام الجاري، لترتفع العام المقبل إلى 537.6 مليون درهم، على أن يتم تحقيق إيرادات بـ1.5 مليار درهم في سنة 2025 ترتفع بعدها إلى 3.5 مليارات درهم في سنة 2026 ثم تحقيق 3.6 مليارات درهم في 2027، و3.8 مليارات في سنة 2028.

وفي تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العقارية أوضح عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة أنه سيتم في العامين المقبلين بيع أصول غير أساسية للشركة وهي عبارة عن أراضٍ بشكل رئيس لتوليد سيولة بقيمة مليار درهم، لافتاً إلى إمكان بيع أصول أخرى في حال وجود عرض مناسب.

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ولفت خانصاحب إلى أن الشركة قامت بدمج عمليات 3 وحدات أعمال تابعة لها في مظلة شركة أداكوم لإدارة الأصول وهي «أداكوم لإدارة اتحاد جمعيات الملاك» ومركز «أب تاون مردف» و«الاتحاد للتخزين المبرد»، ما أسهم في خفض المصروفات الإدارية والعامة.

ولفت خانصاحب إلى أن الشركة مستمرة في ترشيد التكاليف لزيادة الأرباح التشغيلية بالتزامن مع تحسين محفظة تأجير التجزئة في مركز التسوق «أبتاون مردف».

وزيادة إشغال المحفظة، بالتزامن مع إعادة التفاوض على عقود الإيجار لرفع الأسعار إلى مستويات أسعار السوق الحالية، والاستثمار في تجديد وتطوير الأماكن العامة، وتطوير تسويق المركز لتعزيز الإقبال ما يسهم في تحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة الأخطار للشركة.

وكشف أن الشركة تعمل على تحديث مجمع موتور سيتي بإعادة تصميم المخطط الرئيس للمجمع وتعزيز مقوماته السكنية العصرية.

وأضاف خانصاحب: كانت سنة 2022 نقطة تحول مهمة للاتحاد العقارية، إذ نجحت الشركة في العودة لتسجيل الربحية وتمكنت من خلق حلول عملية لما ترتب عن ممارسات الإدارة السابقة كما انتهينا من إعادة هيكلة دين بقيمة 595 مليون درهم، ما أسهم بفعالية في خفض تكلفة التمويل لدينا، وفي دعم الربحية وتحسين تدفقات السيولة.

وتابع قائلاً: الاتحاد العقارية تقف على أرض صلبة تمكنها من تحقيق قيمة طويلة الأجل ومستدامة لمساهميها، وتقوم بتقييم عدد من فرص التطوير المحتملة.

وكان مساهمو شركة الاتحاد العقارية قد وافقوا على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

وأشار محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة الشركة في بداية اجتماع الجمعية العمومية إلى نجاح فريق الإدارة الجديدة في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية وإعادة الشركة إلى مسار الربحية إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 30.0 مليون درهم في سنة 2022 مقارنة بخسائر بلغت 966.8 مليون درهم في العام السابق.

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