54.8 مليوناً صافي أرباح «العربي المتحد» الربعية بارتفاع 80 %

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 54.8 مليون درهم إماراتي في الربع الأول 2023، مقارنة بصافي أرباح وقدرها 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2022.

مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 80 %.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، بمناسبة إعلان نتائج البنك المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2023:

«سعداء بالنتائج الإيجابية للربع الأول من العام 2023، والتي تعكس نجاح استراتيجية البنك في تعزيز أعماله الرئيسية وإدارة موارده بفعالية واتباع نهج حكيم للحد من المخاطر.

وسنواصل التركيز على تحديث البنية التحتية التقنية مع الالتزام باتباع أفضل الممارسات المصرفية مما يمكننا من تحسين تجربة العملاء وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».

من جهته، قال شيريش بهيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «يركز البنك على تعزيز أعماله الأساسية وتقديم خدماته المصرفية بكفاءة وبأسعار تنافسية مما يساهم في خلق رافعة مالية إيجابية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز