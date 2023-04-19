لينكدإن تطلق قائمة أبرز الشركات في الإمارات لسنة 2023

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، قائمتها السنوية للشركات التي توفر أفضل بيئات عمل في كل من الإمارات السعودية.

وترصد القائمة الصادرة عن فريق أخبار لينكدإن بيانات الموقع والمسارات المهنية لملايين الموظفين، لتعكس الصورة العامة للحالة الاقتصادية وكيفية تعامل الشركات معها.

كما تهدف القائمة إلى إحاطة المهنيين علماً بتوجهات السوق ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بمساراتهم المهنية.

تاريخ

وتعد هذه النسخة الكبرى على الإطلاق في تاريخ القائمة، إذ نشرتها لينكدإن في 39 دولة هذا العام.

ويعتمد منهج اختيار الشركات على ثمانية عوامل أساسية تساعد على التطور المهني للموظفين وهي القدرة على تحقيق التقدم المهني وتنمية المهارات واستقرار الشركة واستقطاب الفرص الخارجية والتقارب بين الموظفين والتنوع بين الجنسين والخلفيات التعليمية وإقامة العاملين في البلد حيث مقر الشركة.

وتسهم هذه القائمة في رصد الشركات التي تستثمر في تطوير بيئات العمل لديها وجعلها مثالية لاستقطاب المهارات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تؤثر في الشركات كافة والانخفاض في مستويات التوظيف عالمياً.

تصنيف

ويعكس التصنيف هذا العام نمو عدد من شركات السلع الاستهلاكية في الدولة، ومنها شركة بروكتر آند جامبل وهينكل اللتان يتم إدراجهما المرة الأولى في القائمة، وشركة ماجد الفطيم التي صعدت من المركز الثالث عشر في سنة 2021 إلى المركز الرابع هذا العام.

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