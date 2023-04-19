عبدالله النعيمي رئيساً تنفيذياً لسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعيين عبدالله سالم النعيمي رئيساً تنفيذياً جديداً له، حيث سيواصل النعيمي في تنفيذ استراتيجية السوق وتطلعاته ليصبح السوق الإقليمي المفضل للمستثمرين.

والنعيمي عضو في المجلس الاستشاري في جامعة أبوظبي، كلية الإدارة والاقتصاد، وعضو مجلس الأمناء في مركز التدريب والامتحانات المهنية في هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية، واضطلع بدور محوري في تطوير منصّة التداول الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

حيث أسهم في اعتماد تكنولوجيا البلوك تشين للمرة الأولى في القطاع المالي بدولة الإمارات>.

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