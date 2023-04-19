إطلاق مسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة بمجال الاستدامة

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إطلاق مسابقة «اصنع في الإمارات – للشركات الناشئة» التي تركز على الاستدامة.

ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء، كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.

ويأتي إطلاق المسابقة انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة على مستوى كل القطاعات من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ومواكبة لعام الاستدامة 2023 واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28، وتنطلق تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تهدف لجذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها.

وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو، وتتاح المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة لـ24 شركة ناشئة فقط. وتُقبل مشاركة الشركات الناشئة من مختلف القطاعات مع التركيز على الشركات العاملة في مجالات مثل الاستدامة والرقمنة والتكنولوجيا المناخية.

وتهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة للتكنولوجيا وإبراز تجاربها وابتكاراتها وإيجاد تواصل مباشر لها مع المستثمرين والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وتعزيز جهود الدولة بالعمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

الاستدامة الصناعية

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يأتي إطلاق المسابقة ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه الفئة وتحفيزها على تنمية وتطوير أعمالها بما يسهم في دفع وتعزيز حركة التحول التكنولوجي وتحقيق الاستدامة في الإمارات.

جوائز مالية

وستتاح للشركات الناشئة فرصة المشاركة في المسابقة للفوز بجوائز مالية إلى جانب الحصول على فرص فريدة للاستثمار والشراكات والتعاون. ويمكن للشركات الناشئة التقديم على الرابط التالي:

‏‏moiat.typeform.com/‏‏to/‏‏EiBm1pnJ/‏‏/:https

وآخر موعد للتقديم 5 مايو. وسيتم اختيار 24 شركة ناشئة من بين الطلبات المقدمة.

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