139 مليوناً أرباح بنك أم القيوين بنهاية الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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ارتفعت أرباح بنك أم القيوين الوطني، إلى 139.2 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 96.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ويرجع سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 54 % لتصل إلى 155.5 مليون درهم مقابل 101.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2022.

بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الاستثمار بنسبة 12 % لتصل إلى 34.1 مليون درهم مقابل 30.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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