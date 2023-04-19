شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ينعشان أسواق التجزئة

المصدر: أبوظبي - وام

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تشهد مراكز التسوق وأسواق التجزئة في دولة الإمارات نشاطاً كبيراً وانتعاشاً ملحوظاً منذ بداية شهر رمضان المبارك وسط إقبال الزوار والمتسوقين على الشراء في ظل وجود العديد من العروض والتنزيلات في المتاجر والمحال التجارية، وهو ما أسهم في تعزيز حركة التسوق وزيادة زخم النشاط التجاري.

ويأتي النشاط الاستثنائي في أسواق التجزئة بالدولة هذا العام بعد أن نجح القطاع في تجاوز المرحلة الصعبة خلال الجائحة بفضل القرارات والتوجيهات الحكومية السديدة، ليبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش والنشاط تعود به إلى سابق عهده قبل «كوفيد 19» بفضل عودة الحياة إلى كامل طبيعتها ورفع جميع القيود والإجراءات الاحترازية.

ويعزز النشاط الكبير في هذا القطاع الحيوي من زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، والذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 3.9 % في 2023، ترتفع إلى 4.3 في المائة في 2024، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها التجزئة والسياحة والضيافة، وفق آخر تقرير لمصرف الإمارات المركزي.

وقال مسؤولون ومدراء في متاجر ومراكز تسوق بالدولة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن قطاع التجزئة في الدولة يشهد انتعاشاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً منذ بداية موسم شهر رمضان على أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.

وأضاف هؤلاء إن النشاط الذي يشهده القطاع حالياً يعود به إلى مستويات ما قبل «الجائحة» لا سيما في ظل وجود العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات بمناسبة رمضان وأيضاً الملابس والهدايا والعطور بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتعج مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة بالزوار والمتسوقين منذ بداية الشهر الفضيل، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يشهد نشاطاً وزخماً كبيرين لا سيما وأن الموسم الحالي يتزامن مع عروض تنزيلات طرحتها محال التجزئة دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية بشكل كبير مقارنة بالأيام العادية.

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