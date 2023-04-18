«الياه سات» تفوز بجائزة الابتكار من جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، بجائزة الابتكار لحلول الاتصالات المتنقلة خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية 2023 عن خدمة Push-To-Talk التي طورتها شركة «الثريا» للاتصالات، الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية.

وحازت خدمة Push-To-Talk على إعجاب لجنة التحكيم بفضل قدرتها على إدارة الاتصالات متعددة القنوات بين فرق العمل في مواقف تتسم بالصعوبة وضمن قطاعات متنوعة بما في ذلك المجالات العسكرية، خدمات الطوارئ، المرافق والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

ويتيح هذا الحل إجراء اتصالات سلسة بتكلفة منخفضة مع مدى يتجاوز مجال الرؤية ويتميز بتحسينه للخصوصية والإنتاجية وقابلية التشغيل البَيني. ويستطيع المستخدمون بفضل خدمة Push-To-Talk أداء مهامهم اليومية بطريقة آمنة وفعالة بضغطة زر.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، عند تسلمه للجائزة: «يسرنا حصول الياه سات على جائزة جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية لفئة ابتكارات الهواتف الأرضية. ونفخر في الياه سات بتطويرنا للتقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتخطى الحدود في مجال اتصالات الأقمار الصناعية وتُمكّن المستخدمين من إنجاز العديد من المهام.

وتُعد خدمة Push-To-Talk مثالاً رائعاً على كيفية تزويدنا للمستخدم النهائي بالأدوات التي يحتاجها للعمل بفعالية في أكثر الظروف صعوبة، حيث يُمكن للاتصالات الواضحة والموثوقة إحداث الفارق في المواقف الصعبة وأن تكون سبباً في إنقاذ حياة».

وتتخذ الجمعية العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وهي منظمة غير ربحية، تُكرّس أعمالها لتعزيز ابتكار وتطوير حلول اتصالات الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الجائزة تتويجاً للنجاح الأخير الذي حققته شركة «الثريا» للاتصالات من خلال حلولها الرائدة في مجال الصوت والتتبع البحري، من خلال خدمة Thuraya MarineStar وخدمة SatTrack، حيث فازت بجائزة MSUA للابتكار عبر الأقمار الصناعية لتأثير ESG Innovation Impact في عام 2022، ومن المقرر أن يتم استعراض هذه الحلول الرائدة في معرض SeaAsia الذي سيعقد في سنغافورة في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

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