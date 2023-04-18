مبادرة «فيزا في كل مكان» تفتح التسجيل لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيزا»، العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل في نسخة دولة الإمارات من مبادرة «فيزا في كل مكان»، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام الشركات الناشئة لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.

بالإضافة إلى الجوائز المالية، يحصل الفائزون في مبادرة «فيزا في كل مكان» على إمكانية الوصول إلى شبكات «فيزا» الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً في الحصول على تقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.

وستُبث نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مباشرة في 27 يوليو على «تك كرانش»، إحدى شركات النشر الرائدة عبر الإنترنت التي تركز على قطاع التكنولوجيا ومنظومة الشركات الناشئة. وستشارك الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائي العالمي، الذي سيعقد في 19 سبتمبر في «تك كرانش ديسرابت» في سان فرانسيسكو.

ومن المقرر أن تقدم مبادرة «فيزا في كل مكان» في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ولأول مرة هذا العام جائزة في مجال المخاطر والأمن وهي جائزة «ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر».

ومن خلال هذه النسخة الخاصة، تبحث «فيزا» بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عن لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا المالية في إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من المواضيع الأخرى. وبعد مراجعة مشتركة من ممثلي «فيزا» وبنك الإمارات دبي الوطني، ستحصل شركة التكنولوجيا المالية الفائزة على جائزة قدرها 25 ألف دولار وفرصة للعمل مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وبهذه المناسبة، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـ Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: تعد مبادرة «فيزا في كل مكان» بمثابة منصة تسهم في تمكين شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في عالم المدفوعات والتجارة. وتتمتع شركات التكنولوجيا المالية من خلال حلولها المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها.

لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في «فيزا» على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يقود إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة «فيزا في كل مكان» وسيلة مهمة لدعم المبتكرين الذين يلعبون دوراً رائداً في هذا المجال.

وتضم مبادرة «فيزا في كل مكان» ما يقرب من 12000 شركة ناشئة حول العالم، ومنذ إطلاقها في عام 2015، ساعدت المبادرة الشركات الناشئة التي تمثل أكثر من 100 دولة في جمع تمويل وصل إلى أكثر من 16 مليار دولار. وفي العام الماضي، قدمت المبادرة جوائز مالية تجاوزت قيمتها 530 ألف دولار على مدار المسابقة، التي شهدت مشاركة أكثر من 4000 شركة ناشئة من خمس مناطق.

وشهدت مبادرة «فيزا في كل مكان» 2022 حصول شركة «ثرايف أجريك» النيجيرية على الجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار. وفازت «ثرايف أجريك» أيضاً بجائزة «فيزا» الأولى بقيمة 20 ألف دولار.

وتبحث مبادرة «فيزا في كل مكان» عن رواد أعمال مبتكرين وطموحين ينهضون بالمجتمعات من خلال إيجاد حلول لتحديات المدفوعات والتجارة التي تواجهها الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، بما يشمل:

جهات الإصدار الرقمي وتمكين الخدمات الرقمية

• «البلوك تشين» والعملة المشفرة

• التمويل الجماعي

• الخدمات المصرفية كخدمة

• مقدموّ رقم التعريف المصرفي

• جهات الإصدار / المعالجون

• مديرو البرامج

الإصدار الرقمي:

• «البلوك تشين» والعملة المشفرة

• الإقراض البديل

• الإدارة المالية الشخصية

• الحوالات ونقل الأموال

• الخدمات المصرفية الإلكترونية (Neo Banks)

• المحافظ الرقمية، والتحويلات ومدفوعات الند للند P2P

• مزايا الموظفين

• ديون مستحقة الدفع

• بطاقات الشركات (إدارة النفقات)

قيمة مضافة للتجار و/ أو المستهلكين على صعيد التمويل

• البيانات والتحليل

• الهوية الشخصية، والمصادقة، والأمان

• تكنولوجيا التأمين

• ولاء العملاء

• خدمات وأدوات التجار

• البنية التحتية للمعالجة والدفع

• تكنولوجيا البيع بالتجزئة

• غير ذلك

تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة

• نقل الأموال (النفقات، التحويلات ضمن الحساب، مزودوّ عمليات الشراء للدفع، المدفوعات)

• قبول المدفوعات (التجارة الإلكترونية، وقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول)

• إدارة المخاطر (رد المدفوعات وغيرها)

• إدارة العلامات التجارية (بناء المجتمع وغيرها)

• أخرى

فئات جديدة لعام 2023:

• شركات التكنولوجيا المالية المستدامة

• المخاطر

• التنقل الحضري

جوائز هذا العام لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (27 يوليو)

• المركز الأول: 20 ألف دولار أمريكي

• الفائز باختيار الجمهور: 10 آلاف دولار أمريكي

• الفائز في فئة المخاطر: 25 ألف دولار أمريكي

الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في مبادرة «فيزا في كل مكان» هو 14 مايو.

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