233 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» للربع الأول بنمو 24.6 %

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق صافي الربح 233.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 187.0 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع 24.6%.

كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 31.9% حيث بلغت 327.7 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى (الربع الأول للعام الجاري 2023) مقابل 248.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

وزاد صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 26.1% ما يعادل ارتفاعاً قدره 76.6 مليون درهم ليبلغ 370.4 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بـ 293.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل بشكل ملحوظ لتصل إلى 32.26% مقارنةً بـ 37.96% عن نهاية العام السابق حيث بلغت 156.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول مقارنة بـ 135.8 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2022 بارتفاع 20.3 مليون درهم.

وتدعيماً للمركز المالي للمصرف ووفقاً لسياسات المصرف المتبعة في تقوية مخصصات انخفاض القيمة فقد قام المصرف بتخصيص مبلغ 94.7 مليون درهم، مقارنة بـ 61.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 33.2 مليون درهم أو 54%.

أصول

وارتفع إجمالي الأصول بنحو 1.1 مليار درهم ما يعادل 1.9% ليصل إلى 60.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2023 مقارنة بمبلغ 59.1 مليار درهم بنهاية العام السابق.

وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 14.1 مليار درهم ما يعادل 23.3% من إجمالي الأصول مقارنةً بـ 23.9% من إجمالي الأصول عن نهاية العام السابق.

وبلغ إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 30.4 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق، والتي بلغت 30.7 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 1.7 مليار درهم أو 20% ليصل إلى مبلغ 10.3 مليارات درهم مقارنة بـ 8.5 مليارات بنهاية العام السابق.

وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول بمبلغ 2.3 مليار درهم بنسبة 5.9% ليصل إلى 41.9 مليار درهم مقارنةً بـ 39.5 مليار درهم بنهاية العام السابق نتيجة إضافة منتجات جديدة تلبية لاحتياجات عملاء المصرف.

ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليارات درهم، والتي تمثل 12.42% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 19.9% مقارنة بـ 19.09% عن نهاية العام السابق.

وارتفع متوسط معدل العائد على الأصول بشكل ملحوظ عند 1.56% مقارنة بـ 1.14% عن العام السابق وكذلك معدل العائد على حقوق الملكية عند 12.33% مقارنة بـ 8.49% بنهاية العام السابق.

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