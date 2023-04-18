«بايبت» تفتتح مقرها العالمي في دبي وتخطط لتوظيف 100 شخص

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت «بايبت» Bybit، ثالث أكثر منصة لتداول العملات المشفرة زيارةً على مستوى العالم، أمس، مقرها الرئيسي العالمي بدبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من مركز الإمارة كإحدى أهم البيئات التنظيمية الداعمة والموثوقة في عالم الأصول الافتراضية الناشئ على مستوى العالم.

وسيشغل المقر الرئيسي لـ«بايبت»، التي يبلغ عدد مستخدميها 15 مليوناً من جميع أنحاء العالم، طابقاً كاملاً في ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي، بمساحة مفتوحة تبلغ 16,000 قدم مربعة تطل على معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة ومتحف المستقبل، فيما قال مسؤولون في الشركة إن المبنى سيتسع لأكثر من 250 موظفاً، منهم حوالي 100 سيتم توظيفهم من السوق المحلي.

وعلى الرغم من ظروف أسواق العملات المشفرة غير المواتية أخيراً، فقد تمكنت «بايبت» من تحقيق نمو بمقدار خمسة أضعاف في حجم تداول العقود الآجلة للأصول المشفرة لتصل إلى 13.8 مليار دولار سنوياً، وذلك وفقاً لموقع «كوين جيكو».

وحصلت «بايبت» رسمياً على الموافقة المبدئية لممارسة أعمالها في دبي، بعد أن سجلت «بايبت» حجم تداول بلغ 33.5 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 لتحصد بذلك المركز الثاني بين أكثر من 400 شركة عملات مشفرة وبلوكشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، فيما تسعى المنصة لمضاعفة حجم تداولها في المنطقة هذا العام.

وقال بن تشو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بايبت» خلال حفل الافتتاح، إن صدى الجهود التي تبذلها دبي والإمارات في فضاء الأصول المشفرة والبلوك تشين أصبحت بارزة على مستوى العالم، مؤكداً أن ضوابط التداول في «سلطة تنظيم الأصول الافتراضية» بدبي هي من الأكثر تقدماً على مستوى العالم. وأضاف: «مراكز عالمية رئيسية مثل دبي وهونج كونج تأخذان منحى نشطاً ومتفائلاً حيال الأصول المشفرة هذه الآونة بعكس الولايات المتحدة، وذلك من خلال توفير الدعم وجذب أصحاب المواهب».

ولفت إلى أن الشركة تجري مباحثات اليوم مع عدد من الجامعات وبعض الجهات التنظيمية لتوفير منح مالية عبر سباقات «هاكاثون» في خطوة تهدف إلى دمج الشركة بشكل أكبر في المجتمع، متوقعاً الإعلان عن تفاصيل الهاكاثون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار تشو إلى أن «بايبت» نقلت نحو 50 موظفاً من مكاتبها حول العالم إلى دبي، لافتاً إلى أن الشركة ستكون إحدى أولى الشركات التي تحصل على ترخيص كامل من «سلطة تنظيم الأصول الافتراضية» بدبي لممارسة عملياتها داخل الدولة وهو ما سيسمح لها بالتعامل مع البنوك وتقديم حزمة منتجات تداول متكاملة لعملائها.

وأضاف: «نحن هنا لنبقى، ونسعى إلى توسيع قاعدة عملائنا الرئيسية الجديدة وتسهيل الاعتماد الجماعي للأصول الرقمية من خلال إقامة الشراكات الجديدة وتنمية المواهب وتدشين برامج ابتكار المنتجات. وسيتم تخصيص المقر الرئيسي في بناء المجتمع وإثبات الثقة، مما يوفر مساحة مادية لمجتمع مستخدمي «بايبت» على مستوى العالم للتواصل واستكشاف الكثير من الفرص في قلب مدينة الذهب».

وتتضمن الخطط إجراء ورش عمل للحصول على آراء المستخدمين وإلقاء الضوء على عمليات تصميم المنتج وتسويقه، بالإضافة إلى جلسات مشاركة الأفكار حول أحدث الرؤى واتجاهات السوق.

وأضاف: «إننا متحمسون بأن نكون جزءاً من أفق دبي المستقبلي، بل الأهم من ذلك، أن نكون قادرين على الاتصال بمدينة دبي المذهلة رسمياً من خلال المقر الجديد». وأضاف، «إن الاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة هائلة وستكون تقنية العملات المشفرة والبلوكشين بمثابة الركيزة الأساسية والأنسجة الضامة للاقتصاد، كما أن دبي تتمتع بموقع مثالي لاغتنام الفرص في هذا القطاع من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والبنية التحتية والمواهب الدولية والرؤى المستنيرة، باعتبارها واحدة من أكثر مراكز الأصول الرقمية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».

وأفاد تشو بأن المساحة مصممة لإثبات التزام «بايبت» بالانفتاح والتشجيع على الإبداع ومراعاة مبادئ الشفافية، وأضاف: سيكون المقر الجديد مركزاً مبتكراً للمبتكرين والمبدعين لتبادل الأفكار وإطلاق العنان للفرص الرائدة من تقنية الويب 3. وسيكون بابنا مفتوحاً للأصدقاء وعائلة مستخدمي «بايبت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز