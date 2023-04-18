1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 433 مبايعة بقيمة 820.06 مليون درهم منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 131.58 مليون درهم و397 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 688.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 419.64 مليون درهم منها 21 رهنا لأراض بقيمة 192.87 مليون درهم و77 رهنا لفلل وشقق بقيمة 226.77 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 94 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 55.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 9 ملايين درهم.



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