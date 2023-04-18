مساهمو "أمانات" يقرون برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيع أرباح بـ 100 مليون درهم

المصدر: وام

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أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة فى سوق دبي المالي، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم لما يصل إلى 5٪ من أسهم الشركة القائمة وتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم لعام 2022، والبالغة 4 فلوس للسهم الواحد لعام 2022 بأكمله أو مايعادل 88% من الربح العائد لمساهمي الشركة.

وسيساهم برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سيتم تمويله من خلال الاحتياطات النقدية الحالية، في تحقيق هيكل رأس المال الأمثل وزيادة القيمة للمساهمين، حيث تم تحديد سقف سعر إعادة الشراء للسهم الواحد بحسب القيمة الدفترية، ما يمثل زيادة بنسبة 19 ٪ على سعر السهم بعد استبعاد الأرباح عند إغلاق التداول في 17 أبريل 2023.

وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات :" إن برنامج إعادة شراء أسهم أمانات يؤكد إيماننا بتميز سعر سهم الشركة وقدرته على توفير فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثقتنا في نموذج أعمالنا ومسار نمونا."

وأضاف الشامسي: "وفي الوقت نفسه، تعكس مضاعفة أرباحنا من مستويات ماقبل 2020، التزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا من خلال مزيج من نمو الأعمال وزيادة الأرباح والعائد على رأس المال."

وتابع : " نحن ماضون قدماً بمسيرتنا الاستثمارية، حيث أننا نرى فرصاً كبيرة وواعدة للاستفادة من قدرات أمانات الاستثمارية من خلال تحديد المصادر وتطوير المنصات التي من شأنها تحقيق المزيد من النمو وتعظيم القيمة لمساهمينا ".

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