طلب على منتجات «إعمار» يفوق 53 مليار درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت «إعمار العقاريّة» أمس الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث عرض أعضاء مجلس الإدارة الأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال 2022، والذي نجحت بتحقيقه من خلال مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي ساهمت بدورها في استمرارية سير أعمالها بالمستوى المنشود على مدار العام.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 2.2 مليار درهم (602 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 25 % من رأس المال (0.25 فلس لكل سهم)، ما يؤكد بدوره حرص شركة إعمار على تفعيل دور المساهمين، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات.

شهادة ثقة

وتحرص إعمار على إرضاء المستثمرين من خلال تقديم أفضل خدمة للعملاء والريادة في الابتكار في جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما أدى إلى تحقيق الشركة مبيعات عقارية في عام 2022 بلغت 35.1 مليار درهم (9.5 مليارات دولار أمريكي) وهي الأعلى على الإطلاق، وهذه النتائج إنما هي شهادة على ثقة المستثمرين في علامة إعمار التجارية، كما أعلنت «إعمار» عن طلبات مبيعات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 53.2 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

ومع محافظة إعمار على التزامها بتسليم جميع المشاريع قيد التنفيذ في الوقت المحدد، فإن استثمارها من خلال تمكين أصحاب الكفاءات، واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية، والموارد التكميلية، من شأنه أن يضمن كذلك استمرارية الأداء المتميز للشركة ويساعدها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

تفاؤل في 2023

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: «إن المجموعة تنظر إلى العام 2023 بعين التفاؤل وتسعى باستمرار إلى تحقيق الانفراد والتميز في مجالها، وزيادة العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمينا، وتعزيز رضا العملاء، كما تعمل الشركة بدأب على زيادة حصتها في السوق بإطلاق المزيد من المشاريع الفريدة والمتميزة وتوفير كافة الخدمات الأساسية في مجمعاتها السكنية وتوفير بيئة مستدامة تساهم في تطوير القيمة على المدى الطويل، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلباته، والحرص على اتباع أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي وابتكار المنتجات الجديدة ذات الجودة العالية مع الحفاظ على قيمنا، سوف نرسي أسس النمو المستقبلي وتحقيق الفائدة للمساهمين على المدى الطويل، وفي نفس السياق تواصل إعمار الاستثمار في مواردها البشرية وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة، مع منح الفرصة للكفاءات الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نمو أكثر شمولاً وتكاملاً لمؤسستنا ومجتمعنا على حد سواء، كما أن الجانب الإنساني يقع ضمن أولويات الشركة متمثلة بمؤسسة إعمار الخيرية من خلال مساهماتها وأنشطتها المجتمعية.

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن تحقيق صافي ربح قدره 6.8 مليارات درهم (1.9 مليار دولار أمريكي) وإجمالي إيرادات قدرها 24.9 مليار درهم (6.8 مليارات دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ويعكس هذا الأداء المبهر اهتماماً حثيثاً من قبل المستثمرين، على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت المبيعات المحلية والدولية على حد سواء معدلات فترة ما قبل جائحة «كوفيد19».

وقد نجحت إعمار دائماً في تقديم تجارب فريدة تعكس مقومات الحياة العصرية رفيعة المستوى في جميع القطاعات، وذلك من خلال رفع مستوى أعمالها ووضع معايير للابتكار والجودة والتصميم، ما يسهم في استمرار استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الدولة على حد سواء.

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