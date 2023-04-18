فنادق دبي تتوقع إشغالاً كاملاً في أيام العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

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توقع مديرو ومسؤولو فنادق في دبي تحقيق مستويات إشغال مرتفعة خلال العيد بما يفوق 90 % وصولاً إلى الإشغال الكامل. وأوضحوا، في تصريحات لـ«البيان»، أن النسبة الأكبر من الحجوزات لعطلة العيد تأتي من السوق المحلي، مشيرين إلى تزايد الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي في عيد الفطر.

تزايد الطلب

وأكد حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون، أن وتيرة حجوزات العيد قد تسارعت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، متوقعاً تزايد الطلب بشكل مطرد خلال الأسبوع الجاري، ولفت إلى أن معدلات الإشغال عادة ما يستحوذ عليها الطلب المحلي الوارد قبيل بدء أيام العيد، مشيراً من جانب آخر إلى وجود طلب ملحوظ من السياح من دول الخليج بالإضافة إلى مجموعات سياحية أوروبية خلال هذه الفترة أيضاً، وتوقع أن تتجاوز مستويات الإشغال المحققة خلال العيد نسبة الـ90 % بما يوازي مستويات الإشغال التي تم تسجيلها في العيد العام الماضي.

من جانبه، أعرب وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، عن تفاؤله بتحقيق مستويات إشغال مرتفعة خلال العيد في ظل الإشغال المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري الذي تجاوز ذات الفترة من العام الماضي، والتي سجلت أداءً قوياً في ظل فعاليات إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الموسم السياحي الشتوي، لافتاً إلى أن عروض العيد التي تقدمها فنادق دبي ومن ضمنها «تماني مارينا» لجذب شرائح متنوعة من داخل وخارج الدولة، تسهم في رفع الإشغال الفندقي قبل العيد ببضعة أيام، لافتاً إلى أن سكان الدولة يستحوذون على 75 لغاية 80 % من الإشغال المتوقع للعيد فيما تتوزع النسب الباقية على سكان دول الخليج.

تطوير الأعمال

فيما أشار باسم سعودي، مدير المبيعات العالمية وتطوير الأعمال التجارية والتسويق في فندق سيزرس بالاس دبي، إلى أن نسب الإشغال المتوقعة لأيام العيد تتجاوز المستويات المحققة لذات الفترة من العام الماضي وما قبل الجائحة في 2019، موضحاً أن أعداد الحجوزات تتزايد بوتيرة كبير خلال الأسبوع الأخير من رمضان عادة، متوقعاً تحقيق إشغال كامل مع حلول العيد.

وتوقع أيمن بكوش مدير إدارة المبيعات في منتجع أتلانتس دبي، ارتفاع مستوى الحجوزات لعيد الفطر خلال الأيام المقبلة بمعدلات تتجاوز مستويات ذات الفترة من العام الماضي، وبالتالي فمن المؤكد أن نسب الإشغال المتوقعة ستتجاوز 90 % وستتفوق على المعدلات المسجلة في مواسم العيد في 2022 وعام 2019 ما قبل الجائحة، ولفت إلى أن حجوزات العيد ما زالت متواصلة وبدأت بالتزايد خلال الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، خصوصاً من السوق المحلي.

إشغال كامل

ومن جانبه، أكد هاني أحمد مدير عام فندق دبل تري من هيلتون – الخليج التجاري، أن الحجوزات لأيام العيد تسجل تزايداً مطرداً بشكل يومي، منوهاً بأن النسبة الأكبر من الحجوزات تأتي في اللحظات الأخيرة قبيل بدء العيد، متوقعاً أن يتم الاقتراب من الإشغال الكامل في أول أيام العيد. ولفت إلى أن السوق المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من الإشغال في العيد بالتزامن مع نمو نسبة الحجوزات من قبل السياح من المنطقة وباقي دول العالم، وأعرب عن ثقته بأن يسجل القطاع الفندقي في العيد المقبل أداءً أفضل من العام الماضي في ظل زخم الحركة السياحية في دبي وما تشهده من فعاليات وعروض متنوعة.

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