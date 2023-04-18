وجهات «نخيل» تحتفل بالعيد بفعاليات وأنشطة ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل وجهات ترفيه وتسوق تابعة لشركة «نخيل»؛ مثل «ذا كلوب» و«بالم ويست بيتش» و«ابن بطوطة مول» و«سيركل مول»، بعيد الفطر بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الغنية بالمرح والتسلية.

ويمكن الانضمام إلى الأجواء الاحتفالية في «بلايا بيتش كلوب» التابع لـ«ذا كلوب» في 21 و22 أبريل الجاري، والاستمتاع بالأنغام الموسيقية التي يبثها «دي جيه كابيلا» من 5 عصراً وصاعداً. ويمكن التوجه إلى «بلايا» والتلذذ بأشهى المأكولات التي ترضي الأذواق في 22 أبريل من 2 بعد الظهر حتى الساعة 5 عصراً.

استكشف «سان بيتش» الذي يجعلك تعيش تجربة فريدة من نوعها بالقرب من حوض السباحة وعلى الشاطئ الذي يتميز به «ذا كلوب» .

ومن قلب تولوم إلى برشلونة وساو باولو، اسلك طريقك لعيش تجربة المهرجان العالمي «زامنا» الذي طال انتظاره في «سيرف كلوب» 22 و23 أبريل.

وتشهد ردهة الصين في هذا المركز التجاري الضخم نشاطاً بارزاً، حيث سوف يعتلي «Mr. Kind» خشبة المسرح ليقدم للزوار مسرحية موسيقية وتعليمية وترفيهية تثير حماسة الأطفال على مختلف أعمارهم.

وباستطاعة العائلات أيضاً تسجيل أطفالهم في ورش عمل «Mr. Kind» المجانية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالألوان والإبداع والرسم على الوجه في ركن التلوين، بالإضافة إلى تكوين ذكريات مذهلة في محطة كشك التصوير.

وستحظى العائلات التي تتسوق بما قيمته 100 درهم من أي متجر متواجد في المركز التجاري باستثناء منصات تقديم الخدمات العامة ومحلات السوبرماركت، بالدخول إلى السحب للحصول على فرصة الفوز بثلاث مجموعات LEGO كل يوم.

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