فيتش تثبت تصنيف «الإمارات للتنمية» عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن قيام وكالة فيتش – واحدة من أهم ثلاث وكالات عالمية للتصنيفات الائتمانية - بتثبيت تصنيفه عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتبر الدرجة «AA-» تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً، وتشير إلى قدرة المصرف القوية على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس تثبيت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى AA- من وكالة فيتش جدارة المصرف الائتمانية ومتانة قاعدته الرأسمالية، وهي عوامل تؤهله لتحقيق نمو سريع في حجم التمويل. يعد تقييم فيتش إنجازاً يضاف إلى قائمة إنجازات المصرف الذي يواصل العمل على دعم التنمية الوطنية في المجالات الاستراتيجية كالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعة، ما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي الوطني».

ووفقاً لوكالة فيتش، فإن مخاطر الائتمان منخفضة لدى مصرف الإمارات للتنمية، كما يحمل تصنيف المصرف أيضاً نظرة مستقبلية مستقرة، حيث لا تتوقع وكالة فيتش أي تغييرات كبيرة في الوضع المالي للمصرف على المدى القريب.

وفي تصنيفها لمصرف الإمارات للتنمية، أخذت الوكالة في الحسبان الدور المهم الذي يلعبه المصرف في اقتصاد الدولة؛ وملكيته العائدة للحكومة الاتحادية بنسبة 100 %. نوهت فيتش كذلك إلى الأهمية الاستراتيجية الوطنية لمصرف الإمارات للتنمية كونه ممولاً رئيسياً لمشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والصناعة في الدولة. ويدعم المصرف جهود التنمية الاقتصادية من خلال التمويل المباشر وغير المباشر والدعم غير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

5 قطاعات

ويركز مصرف الإمارات للتنمية على 5 قطاعات رئيسية هي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وتأتي إضافة قطاع «الطاقة المتجددة» فيما يواصل المصرف أداء مهمته التنموية في بناء اقتصاد قوي ومستدام مكتفٍ ذاتياً بما يدعم رؤى دولة الإمارات وأولوياتها.

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